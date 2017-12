Kui öelda sõna “jõulud”, kerkivad silme ette kujutluspildid ehitud kuusepuust, küünaldesäras kalmistust, rikkalikult kaetud pidulauast. Maast, mis kaetud paksu lumevaibaga. Tõsi, Saaremaal on valged jõulud pigem haruldus.

Lastele seostuvad saabuvad pühad eelkõige valge habemega taadi ja tema toodud kingitustega. Täiskasvanud peavad aga kingitustest olulisemaks hoopis muud.

Kellele on see eeskätt kristlik püha, tähistamaks Kristuse sündi. Kellele aga võimalus võtta korraks paus oravana rattas tormamisest. Hallist argipäevast puhata, lihtsalt olla. Seda toimekas eestlane, kel alati mitu tööd korraga käsil, kuigi hästi ju ei oska.

Suur osa meist peab aga kõige olulisemaks võimalust olla koos oma pere ja kallite inimestega. Ja meenutada lähedasi, keda enam ei ole. Loodetavasti on saabuvad jõulud just sellised, nagu me soovime. Täis rõõmu ja rahu.

Kauneid pühi!