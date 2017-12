Veterinaarkeskuse otsusega endistelt omanikelt ära võetud koer Mati kosub jõudsalt ja õpib taas inimesi usaldama.

“Ilmselgelt on tal parem,” kinnitas MTÜ Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu vabatahtlik Liina Solotarjeva, lisades, et mehi koer endiselt ei salli. “Ta on päris kuri nende peale.”

Saarte Hääl kirjutas Kuressaares Kevade tänaval elanud väärkoheldud koerast 6. detsembril. Koer oli sunnitud õues vihma ja külma käes püstijalu magama, kuna kuuti ta ei mahtunud ja keti ulatuses polnud loomal kuiva kohta, kus pikali heita. Samuti sai koer endises kodus sageli peksa.

Pärast endistelt omanikelt äravõtmist on suur must koer, kes sai uueks nimeks Mati, elanud Saaremaa lemmikloomade turvakodus. Seal on Matil valida koguni kahe suure soojustatud kuudi vahel.

Möödunud nädalal avastas üks turvakodu vabatahtlikest koera turjal suure veritseva haava. Selgus, et haavast oli nahale pulstunud karva ja niiskuse tõttu tekkinud hot spot ehk märg ekseem. Mati kliinikusse viimiseks tuli taas kasutada uinutit. Seal kammiti koera pulstunud kasukas ära ja haavakoht pügati karvadest puhtaks.

Esmaspäeval viidi Mati esimest korda rihma otsas jalutama. “Rihma otsas jalutada ta ei oska, tirib rihma, aga on õnnelik,” kirjeldas Solotarjeva. Oma head tuju väljendab Mati saba liputades ning on rõõmus tuttavaid turvakodu vabatahtlikke nähes.

Ka MTÜ juhatuse liikme Edit Annusveri sõnul on Mati sada protsenti muutunud. “Kui isegi mina, paadunud kassiinimene, julgesin talle rih-

ma kaela panna, siis polegi ju rohkem midagi öelda,” lausus ta. “Poisil silm särab ja ta tahab hirmsasti suhelda.”

Kui seni kõndis Mati haigete liigeste tõttu vaevaliselt, siis nüüd tema kõnnak enam “hõljuv” ei ole.