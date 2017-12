Saaremaa veterinaarkeskus hakkab tegelema karjade kontrolliga

Seni volitatud veterinaararstide ülesannete hulka kuulunud kontrollitoimingud lähevad uuest aastast täies mahus üle VTA järelevalveametnikele.



Veterinaar- ja toiduameti pressiesindaja Martin Altraja ütles, et 1. jaanuarist läheb nii karjade kontroll, järelevalve tapamajades kui ka tõendite väljastamine täies mahus üle VTA järelevalveametnikele. See tähendab, et 1. jaanuarist peavad Saaremaa loomapidajad pöörduma kõigi nimetatud kontrollitoimingute asjus volitatud veterinaaride asemel Saaremaa veterinaarkeskuse poole. Saaremaa veterinaarkeskus on kontrollitoimingute tegemiseks kaasanud oma meeskonda endised volitatud veterinaararstid Reet Raviku ja Aili Viini.

Järgmiseks aastaks sõlmib VTA Saaremaal halduslepingu senise kuue volitatud veterinaararsti asemel kolme veterinaariga. Vastavalt lepingule töötavad Saare maakonnas järgmisel aastal volitatud veterinaararstina Mihkel Käärid, Toivo Lõhmus ja Gaili Tiitma, kes kõik olid selles ametis ka siiani. Samas on volitatud veterinaararsti tööülesannete hulk vähenenud. Volitatud veterinaararstidelt tellib VTA tuleval aastal riiklike loomatauditõrje programmide põhised karjade monitooringud ja diagnostilised uuringud.

Martin Altraja ütles, et kui seni hõlmas volitatud veterinaaride tööpiirkond kindlaid omavalitsusi, siis nüüd mingeid piirkondi enam kaardile joonistatud ei ole. Igale volitatud veterinaarile on määratud kindlad loomakasvatusettevõtted, kus nad oma toiminguid teevad.