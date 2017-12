Valitsus toetas majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ettepanekut tellida 2019. aasta juunist Saaremaa ja Hiiumaa lennuliinidele kaks eraldi lennukit. Saarlaste jaoks tähendab see, et liinile on oodata praegusest suuremat lennukit.



Ministeeriumi teatel kuulutab maanteeamet liini opereerimise hanke välja järgmise aasta esimesel poolel ja plaani kohaselt hakkakski Tallinna–Kuressaare–Tallinna vahet lendama senisest suurem lennuk. Väiksema täitumusega Hiiumaa liinil jätkaks aga 19-kohaline lennuk.

Majandus- ja taristuminister Kadri Simsoni sõnul näitab lennustatistika, et Saaremaa liinile on tõepoolest vaja suuremat lennukit. “See on ka saarlaste endi selge soov, sest praegune 19-kohaline lennuk pole piisavalt suur kõikide soovijate teenindamiseks,” ütles Simson.

Juba jõulupühade eelseks ajaks tõi praegune operaator Transaviabaltika Kuressaare, aga ka Kärdla liinile suurema, koguni 46-kohalise lennuki. Seda testimise mõttes.Lennufirma esindaja Rene Must märkis, et tegemist on ATR42/300 tüüpi lennukiga ja liine teenindas see 20.-st 22. detsembrini ehk tegemist oli ajutise katsetamisega.

Põhimõtteliselt testisidki nad suure lennukiga kaasnevaid tegelikke kulusid, samuti lennugraafikut ning nn turn­around tegelikku ajakulu lennujaamades. Suurema lennukiga kaasnenud suuremad kulud katab Transaviabaltika ise.

Virtsu–Kuivastu liinile kolm laeva



Lisaks arutas valitsus neljapäeval parvlaevaühenduse korraldamist Virtsu–Kuivastu liinil tuleva aasta suvel. Otsuse kohaselt hakkab reiside tippkoormust katma kolmanda laevana praegune varulaev Regula ja asenduslaevaks prahib TS Laevad suviseks ajaks eraldi aluse.

Ühtlasi esitab majandus- ja taristuminister valitsusele järgmiseks kevadeks ettepanekud pikaajalisema lahenduse leidmiseks kolmandale laevale Saaremaa liinil.

“Tippnõudlusega päevadel ületab reisijate nõudlus kordades keskmisi näitajaid ja võimalusi olemasolevate alustega teenuse pakkumiseks,” rääkis minister Kadri Simson, kelle sõnul on kolmas laev seega igati põhjendatud.