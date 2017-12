Stipendium Hanna Tuusile

Tänavuse stipendiumiga otsustas Saare Kaluri nõukogu toetada õpingutes Hanna Tuusi (pildil), kes õpib Nottinghami ülikooli matemaatikateaduskonnas kolmandal kursusel.

Lisaks väga heale õppeedukusele on Hanna õppejõud teda iseloomustanud kui väga andekat, kõrgelt motiveeritud ja iseseisvat tudengit. Õppejõud on esile toonud ka Hanna huvi meditsiini- ja bioloogiastatistika vastu – selline kitsamale valdkonnale pühendumine on õppejõu hinnangul akadeemilise karjääri algusetapis väga erakordne. Samuti hindab õppejõud Hanna organisatoorseid võimeid – turniiribridži huvilisena on ta loonud ülikoolis bridžiklubi.

Matemaatikaõpingustes on Hanna spetsialiseerunud statistikale. Ta peab seda enda jaoks kõige põnevamaks valdkonnaks, millel on ka praktilised väljundid. Praegu on Hanna veendunud, et soovib oma tuleviku siduda statistilise modelleerimisega, kirjutades koodi näiteks uudisravimite testimise tarvis või looduskatastroofide võimalikult täpseks ennustamiseks.