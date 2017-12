“Omniva kavatsused jäävad arusaamatuks” SH 22.12

Omnivaga seotud probleemide tõstatamine Laine Tarvise poolt on väga õige. Omniva teenuste kättesaadavus on seoses uue asukohaga tunduvalt halvenenud. Klienditeenindajaid on kaks, vanas asukohas oli kolm-neli.

Siseruumis puudub kirjade postitamise võimalus, postkasti pole väljaski. Mulle öeldi, et seda ei tulegi, kuna lihtsalt polevat piisavalt ruumi. Ja et kirjad saan postitada kesklinnas.

Samuti puuduvad autodele parkimiskohad (neid on vaid kolmele autole). Ehk selgitaks liikluskorraldaja, miks on postkontori ees ristteest umbes 30 meetri ulatuses parkimine keelatud?

Omniva meediasuhete juhi kommentaarist selgub, et nad ei ole huvitatud oma teenuse kvaliteedi hoidmisest endisel tasemel, rääkimata selle parandamisest. Ka võrdlus laulupeoga on üpris kohatu. Või kui ikkagi võrrelda, siis saaks praegust olukorda võrrelda laulupeo viimisega kusagile küla spordiplatsile.

Vello Varik