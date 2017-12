Aurigale tehti pommiähvardus

Eile, 23. detsembril, tehti Auriga keskusele pommiähvardus. Politsei lahendas olukorra kiiresti, 36-aastane purjus mees peeti kahtlustatavana kinni ning vajadust inimesi evakueerida ie olnud.

„Teod, mis sünnivad tihti ka alkoholi liigtarbimise tagajärjel, häirivad põhjendamatult teiste inimeste turvatunnet. Taolise sisuga kõnede tegemine on äärmiselt vastutustundetu, samuti võtab see politsei ja päästjate ressurssi ajal, kui keegi võib päriselt abi vajada,“ sõnas Kuressaare politseijaoskonna juht Rainer Antsaar.

Politsei- ja Piirivalveameti pressiesindaja Viktoria Korpani sõnul sai Häirekeskus 23. detsembril kella 15.45 paiku kõne, et Kuressaare Auriga keskuses on pomm.

“Politsei teavitas ähvardusest asutuse turvameeskonda ja kontrollis koheselt ka hoonet, kuid midagi kahtlast ei leitud,” ütles Korpan, kinnitades, et kuna sündmus lahenes kiiresti, siis vajadust inimesi hoonest evakueerida ei olnud.

Sama päeva kella 16 paiku pidasid Kuressaare politseijaoskonna politseinikud kahtlustatavana elukohas kinni Saaremaa elanikust 36-aastase alkoholijoobes mehe. Mees toimetati Kuressaare politseijaoskonda ning tema suhtes on alustatud kriminaalmenetlus Karistusseadustiku § 263 lg. 1 p. 2, mis käsitleb avaliku korra rasket rikkumist relva või relvana kasutatava muu eseme, lõhkeseadeldise või lõhkeainega ähvardades. Süüdimõistmise korral võib mees karistuseks saada kas rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistuse.

Alustatud kriminaalmenetlust viib läbi Kuressaare politseijaoskond ja menetlust juhib Lääne Ringkonnaprokuratuur.