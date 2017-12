Euroopa vanad jõulutraditsioonid

Suuremal osal Euroopa riikides käibivatest jõulutraditsioonidest on pikk ajalugu. Saksa avalik-õigusliku ringhäälingu Deutsche Welle (DW) ühes hiljutises jõulueelses saates tõdeti, et eriti konservatiivsed on ses mõttes Briti saarte elanikud, kes järgivad oma esivanemate kombeid väga hoolikalt. Kuid seda teevad teisedki peale brittide.

Teist jõulupüha, 26. detsembrit tähistavad britid kui Boxing Day´d, kingituste päeva. Harilikult jagatakse sel päeval kingitusi. Päeva nimetus tuleneb ingliskeelsest sõnast box (karp). Nimelt pakiti Victoria ajastul (XIX saj keskpaik ja 2. pool) sellistesse papist karpidesse jõulukingitused teenritele ja teenijannadele, postiljonidele ja söevedajatele, kojameestele ja piimameestele.

Tänapäeval pole sellised karbid juba ammu enam kasutusel ning postiljonidele ja prügivedajatele antakse lihtsalt veidi jootraha (ingl k tip). Nimetus Boxing Day on aga säilinud ja üldiselt pole ka selle päeva olemus oluliselt muutunud.

Keelatud küpsetis



Kuid peamine ilmalik komme, millest britid kiivalt kinni peavad, on rikkalik ja kaloriterohke pidulik õhtusöök. Statistika kinnitab, et jõulude ajal söövad Ühendkuningriigi elanikud ära pea 12 miljonit kalkunit. Britid on uhked oma traditsioonide üle ja pidulik õhtusöök on üks nendest pühalikest rituaalidest…

Loe edasi laupäevasest Saarte Häälest.