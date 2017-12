JÕULUSALM: Ise tehtud, hästi tehtud

Läbi aegade on ilmselt üks tuntumaid jõulumehe esitatud värsse laualina-lugu: “Jõuluvana punanina hüppas üle laualina. Laualina värises, jõuluvana kärises.” Põhjuseks inimlik laiskus ja mugavus, mistõttu jõulusalmi leidmine jääb ikka viimasele minutile või ununeb sootuks.

Kuna jõulude eel on paljude jaoks suurim mure jõulusalm, otsustas Saarte Hääl minna abi otsima meie maakoolidest. Piparkoogikarp kaasas, astusime läbi Kahtla ja Kaali koolist, kus tegime algklassiõpilastega juttu nii salmidest kui ka jõuludest. Meie eesmärk oli ühiselt mõned vahvad jõulusalmid valmis meisterdada ehk nagu vanarahvas ütles – ise tehtud, hästi tehtud.

Mida on jõulusalmi tegemiseks vaja? Kindlasti head mõtet, sobivaid sõnu, õiget meeleolu, aga miks mitte ka piparkooke, komme ja muud suupärast, mis õiget meelolu luua ja hoida aitavad. Ja siis pole muud kui hakka aga värsse treima! Riimiga või ilma, see on igaühe enda otsustada, kuigi Saarte Hääl püüdis koolilastega ikka seda va vanamoelist riimi kangutada.

Lootuses, et asi läheb lihtsamalt siis, kui algus on üles tehtud, pakkusime lastele välja ühe luuletuse esimese salmi:

PÄIKE MAGAS

METSA ALL,

KANGE UNI OLI TAL.

MAGUS MAITSES SEE KUI MESI,

LUMEST KÜLJE ALL SAI VESI.



Õpetajate ja isade-emadega abiga luuletasid lapsed sellele jätku, mida siit leheküljelt ka lugeda saab. Suur tänu neile selle eest!

Loomulikult võivad kõik lugejad seda mängu samuti kaasa mängida ja igaüks omaenda mõeldud lõpu lisada.

Kaali laste salmid

Päike magas metsa all,

kange uni oli tal.

Magus maitses see kui mesi,

lumest külje all sai vesi.

Varsti jõulud tulevad,

aga lund ei ole maas.

Kuidas jõuluvana tulla saab?

Jõuluvana peab lendama.

* 1. klassi õpilased (Jaagup, Mathias ja Viktoria) koos õpetajaga

Päike magas metsa all,

kange uni oli tal.

Magus maitses see kui mesi,

lumest külje all sai vesi.

Päike mõtles, kus küll vesi,

vesi mõtles, kus küll tuli.

Jõuluvanal kurb oli meel,

lumi sulab ikka veel.

Ka päikesel kurb oli meel,

sest jõuluvana pole teel.

* 2. klassi õpilane Kaspar Aus jätkas nii

Kahtla laste luuletused

PÄKAPIKK

HABEMEGA PISIKE

ÜLLATAB PIILUB HIILIB

PÄKA ON VAHVA POISS

PÖIALPOISS

Heiko Sepp, 2. klass

Päkapiku mure

Päkapikul mure suur,

puudu on tal jõulupuu.

Palub põdral appi tulla,

ehk saaks koos nad metsa minna.

Põder lubas aidata

jõulukuuske otsida.

Päkal kohe tuju parem,

tööpäeva lõpetas ta varem.

Metsast tõid nad kuuse halja,

koos viskasid ka palju nalja.

Põder piparkoogi sai,

sarvedele pika pai.

Päkapikul rõõmus meel,

jõulutunne südames.

Olivia Valk, 4. klass

Päkapiku soov

Jõulud, jõulud, jõulud.

Mis sa siin nüüd kõõlud?

Päkapikk on nutikas,

temal sooviks motikas.

Kuidas saada raha,

ei viska seda mõtet maha.

Läheks jõuluvana juurde,

äkki annab raha juurde.

Jõuluvanal pikk on habe,

ise on ta väga käbe.

Kui tahad saada kingitust,

siis ootan sinult luuletust.

Päkapikk ütleb kohe, et

homme võtan välja sule.

Kui luuletus saab kirja,

ei ole enam hilja.

Marta Link, 4. klass

Jõulud

Jõulud on üks lahe aeg,

keegi metsas puid vist saeb.

Jõuluvanal rõõmus meel,

kange on tal külmast keel.

Üle ilma kaarte saadan,

rõõmsaks teistel meele muudan.

Küpsetame piparkooke,

joome õunamahlast jooke.

Jõulukuusk on toas mul juba,

ehteis särab terve tuba.

Päkapikk see hiilib ringi,

poetab sussi sisse kingi.

Kristin Zenkevics, 4. klass



Ootan jõule

Jõulud võiksid tulla juba

Ootan neid ma väga.

Kuuse juures peidaksin end

kingikuhja taha.

Marten Maripuu, 1. klass



Jõulud

Oleksin ma Pöial-Liis,

oleksin nukk ma siis.

Kui ma ei ole kole,

olen kaunitar ma kohe.

Kui oleksin ma päkapikk,

ei oleks ma kuigi pikk.

Kui oleksin ma jõuluvana,

kuid ju olen kõigest mina.

Teele Püüa, 3. klass



Jõuluvanale

Kullakallis jõuluvana,

mulle meeldib luuletada.

Kui tood mulle kingituse,

siis teen sulle kummarduse.

Ruudi Koppel, 1. klass



Jõuluvana ja põdra pühad

Õues lumi sajab.

Seda väga vajab

jõuluvana, põder ka,

et saaks sõita saaniga.

Saan on ilus punane,

kingitused saani sees.

Kiisud tüdrukutele,

kutsikad on poistele.

Jõuluvana lahke mees

jagab kinke lastele.

Pärast pühi jõulumaal

peitust mängib põdraga.

Piibe Lii Rand, 1. klass



Ootan jõuluvana

Piparkoogid küpsetasin ja glasuurisin

ma täitsa ise,

oma toas kõik mänguasjad

paigale ma sättisin.

Kuuse ümber uhked tuled kerisin,

mitu korda mõtte läbi käis mul lauluviis.

Ahjus soojas verivorstid,

pliidil podisemas kapsas.

Toad on puhtad, tuju rõõmus,

silmis rõõmuhelk.

Ootan jõuluvana,

seljas sametine kleit.

Lauren Hailey Cleghorn, 3. klass



Jõulud

Kuuseke on ehteid täis,

Jõuluvana külas käis.

Jõuluvana kinke jagas,

isa teises toas ju magas.

Marin Pärnasalu, 3. klass



Jõulumure

Päike magas metsa all,

kange uni oli tal.

Magus maitses see kui mesi,

lumest külje all sai vesi.

Öökull hõikas uhh-uhh-uu,

muigas murelikult kuu:

kuidas küll me jõulutaat

nõnda laste juurde saab?

Äkki algas lumesadu,

pole näha metsas radu.

Lumme mattunud kõik rajad,

nüüd on hoopis saani vaja.

Jõuluvanal mure suur,

kust küll leida ratsu truu –

kes tal kinke kanda aitaks,

jõuluvanal peadki paitaks.

Järsku kostus metsast ragin,

välja hüppas Rudolf tragi.

Pole muret, Jõulumees,

nüüd laste juurde sõidame.

Kahtla lasteaed-põhikooli algklassid