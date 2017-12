PÜHAD KODUST KAUGEL: Austerlane Alexander Tusch keedab jõuluõhtuks suppi

Saaremaa Võrkpalliklubi austerlasest sidemängija Alexander Tusch tähistab esimest korda jõule kodust ja omastest eemal, kuid peretraditsioone austades püüab ta järgida kodus harjumuspäraseks saanud menüüd.





“Jõulud on minu jaoks väga tähtsad ja religioon on austerlastele oluline,” rõhutab Alexander Tusch. “Katoliiklastena oleme harjunud igal pühapäeval kirikus käima ja jõulud on meile perepidu, kus kõik saavad kokku. Meil on välja kujunenud kindel traditsioon ja oma rituaalid.”

Kirikus tuleb käia kaks korda



Alexander Tuschi sõnul käiakse jõululaupäeval kõige pealt vanaema juures, siis viiakse surnuaiale küünlad ja pärast kirikus käimist on ühine õhtusöök, avatakse kingitused ning minnakse teist korda kirikusse. Õhtul istutakse veel kord koos, juuakse sooja veini ja mahla või midagi kergemat.

“Austerlastele meeldib ka alkoholi juua, kuid profisportlasena on minul pidevalt trennid ja vajadus vormis olla ning ma ei saa seda endale lubada,” selgitab Tusch, lisades, et pühad kestavad ikka mitu päeva ning üldiselt süüakse ja juuakse palju.

Alexander Tuschi peres süüakse jõuluõhtul nuudlisuppi, kuhu pannakse sisse ka rahvuslikud vorstid. Aga vahel on laual ka pardipraad ja sealiha ning erinevad küpsetised. Laud on suur ja see on roogasid täis, sest tavaliselt on koos 8–9 inimest.

Loomulikult käivad asja juurde ka kingitused, kuid erinevalt Eestist, kus pakke jagab jõuluvana, rõõmustab austerlasi sümboolselt Jeesuslaps. Kindlasti tuuakse tuppa kuusepuu, mille alla siis kingitused sätitakse.

“Meil on olnud nii, et kui kirikust tuleme, on vahepeal jõulupuu alla kingitused tekkinud ja küünlad on põlema pandud,” räägib Tusch, lisades, et ta polegi aru saanud, kuidas ema seda teinud on. Pakid saab kätte pärast ühist laulmist.

Alexander Tusch tunnistab, et jõulud ilma pereta on tema jaoks uudne olukord. “Imelik tunne on,” tõdeb ta. “Arvan aga, et veel keerulisem on see minu perele. Minul on kergem, sest vabad on vaid kaks päeva, muul ajal on kogu aeg trennid ja minu jaoks pole suurt erinevust. Aga samas on ka põnev.”

Verivorst on täitsa maitsev



Arabella hotellis elav austerlane võtab jõulud vastu slovakist meeskonnakaaslase Tomaš Halanda korteris. Seal tehakse ka ühiselt süüa, nii Austria kui ka Slovaki jõulutoite. Pühade meeleolu loomiseks tuuakse tuppa ka väike kuusepuu. Kedagi külla kutsuda mehed ei plaani.

“Mida me täpselt teeme, ei ole veel otsustanud,” sõnab Tusch, lisades, et käib kindlasti ka kirikus ja suhtleb Skype’i kaudu oma perega.

Eestlaste jõulukommetest ei tea Alexander Tusch suurt midagi, kuid on kursis, et meil käib jõuluvana, ja on maitsnud ka verivorsti, mis on täitsa maitsev. “Ma söön kõike ja ei ole üldse valiv. Üldiselt siinsetel toitudel Austria omadega suurt vahet pole. Vahel luban endale ka midagi sellist, mis pole sportlasele ehk kõige parem, aga mulle süüa meeldib,” märgib Alexander.

Loe lähemalt ka teiste maade jõulutraditsioonidest laupäevasest Saarte Häälest.