AJA LUGU: Lepiku-Poe pere ja loomad

“Sa eesus küll! Oli ikka suur rästik, mille meite vana must kass ää tappis! Ju kass ikka ise eluse jääb. Ma köplasi pöllal kapsast. Laps oli teki peal kraavi ääres. Ma nägi küll, et vana kass meite kannul tuli. Äi oskand ma miskit karta, aga ju oli teda lapse karja pandud. Köplades kuule, et kass lapse juures turtsub ja hüppab ülespidi. Vaatasi siis. Oh irm, suur rästik muudkui sipleb lapse poole. Ma hakkasi ka kisama. Vana must sai siis julgust ja hüppas ussile peale. See sisises ja keeras ennast ümber kassi. Ma krähmasi lapse ja sii ma nüüd ole.”





Isa, kellele ema seda jutustas, lohutas: “Ära kassi pärast karda, kassidel visa hing. Aga lapsele ära enam pudelist piima anna, kui ta seltsi võtad. Uss tahtis piima ja oleks lapsele viga teind.”

Talumees haaras pisitütre sülle. “Sa, pesamuna, lõhnad tõesti piima järele. Ema peab sind rohkem pesema!”

Seda kõike kuulsin isalt-emalt aastaid hiljem. Kass, see “vana must”, päästis minu, alla aastase tita elu. Musta kassiga elasin kodutalus koos veel kümme aastat. Ta lõpp oli meie noore koera hammaste vahel. Koer sai emalt tubli keretäie.

Külades olid koduloomad tallu täieõiguslikud elanikud. Peamised olid Saaremaa asundustalus hobused. Isa käis hommikul vara hobuseid ise söötmas. Naisele ega lastele seda ei usaldatud. Koerad-kassid-pudulojused olid perenaise ja laste kaasvõitlejad.

Kasse oli kaks. Must ja hallikirju. Vahel olid nad köögis. Kui perekond lõuna aegu ainsa korra päevas koos köögis sõi, olid kassid platsis. Mind manitseti: “Ää sa nendele parandale süüa loobi! Lidrivad paranda mustaks, vii esikusse nende kaussi.”

Taluperede kassid rõõmustasid iga piimatilga üle. Kassi püstine saba näitas, et loom on eluga rahul.

Loomaarstist kassirahvas ei teadnud. Arst kutsuti kohale lehma ja hobuse pärast. Või kui siga haiguse märke näitas. Siis lubas tohter looma lihaks teha ja oldigi murest lahti. Arstile tuli maksta. Aga 1943. aastal sõja ajal rahval ju raha polnud…

Maire Metsäär

detsembris 2017

