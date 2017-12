Elu armsaim jõulukink

Parim jõulukink on see, mis rõõmustab saaja südant ja puudutab hingekeeli. Olgu see kingitus kui tahes suur või väike.





Paari kuu eest Norrast tagasi Eestisse kolinud saarlased Helle ja Margus Liigsoo peavad oma kauneimaks jõulukingiks pisipoeg Brunot, kes nägi ilmavalgust mõni nädal tagasi, 5. detsembril.

Vanemate hinnangul on Bruno rahulik poiss, sööb tublisti, magab palju ja laseb ka isal-emal öösiti paari tunni kaupa sõba silmale saada. “Praegu me ei oska temast veel kuigi palju rääkida – õpime ju teda alles tundma,” ütleb Margus.

Lapsepõlve mängurong

Kuressaarde Helle ja Margus pisipojaga jõuludeks ei tule – beebi on alles nii väike. Seetõttu veedab pere jõulud Tallinnas. “Järgmistel jõuludel tuleme kindlasti Saaremaale,” arvab Helle.

Kui nüüd rääkida lapsepõlve jõuludest, on Marguse jaoks meeldejäävaim kingitus uhke mängurong, mille ta algklassipoisina sai. Ning mis sõitis, nagu päris rongidki, mööda raudteed. “See oli väga suure soovi täitumine,” meenutab Margus, kel unistus omaenda rongist sai alguse siis, kui ta umbes 5-aastasena nägi ööpimeduses rongi heledaid aknad sähvatamas.

Esimest korda silmas Margus mudelrongi Nõukogude sõjaväelastele mõeldud kaupluse aknal. Kes ei tea – toonases Kingissepa linnas praegusel Kauba tänaval asus pood, mida kutsuti Vojentorgiks. Seal see rong vitriinaknal seisis, tõmmates väikeseid poisse magnetina ligi.

Kui Margus rongi lõpuks kingiks sai, sättis ta raudteerööpad ümber kuusepuu ja lasi rongil vurada. Sõitma pani rongi elektrivool. Juurde sai meisterdatud maju ja tunnel. “Mul on see rong koos raudteega siiani alles – pole lihtsalt tükk aega seda sõitma pannud. Võib-olla koos Brunoga hakkame uuesti mängima,” räägib Margus.

Uiske ei saanudki



Helle sõnul ta oma lapsepõlve jõulukingituste seast midagi esile tõsta ei oskagi. “Kõik kingitused olid toredad,” märgib ta. Küll aga meenub Hellele, et tema ja vend Ivari jaoks oli lapsepõlves jõulude eel põnevamaid ettevõtmisi vanemate peidetud kingitusi otsida.

Seda muidugi siis, kui isa-ema kodus polnud. Üks kapist avastatud kingitustest oli vennale mõeldud Mercedese mudelauto, millega lapsed salaja mängisid juba enne, kui Ivar selle jõulukingiks sai.

Helle suur ja lausa iga-aastane südamesoov – saada jõulukingituseks uisud – aga miskipärast ei täitunudki. Vaatamata päkapikkudele jõuluvana jaoks jäetud kirjast.

Suurena on Helle uisutada proovinud küll, ent leiab, et täiskasvanul pole seda kunsti selgeks saada sugugi lihtne…

Loe lähemalt ka teistest kinkidest laupäevasest Saarte Häälest.