Saare Karu teeb Californias makki: see on saarlaste asi!

91 aastat noor – just noor, mitte vana – Johannes Nukk ehk tuttavatele lihtsalt Karu on vaieldamatult Inglite linna eestlaskonna tuntuim tegelane. Ehkki elanud Ameerikas, kõikide võimaluste maal, kolmveerandi elust, pole Johannesest saanud ameeriklast: ta on jäänud saarlaseks ja tunneb selle üle uhkust, tehes alati saarlasele kohaselt vähemalt osa jõuluvorste makkidena.





Mustjala kandis Kugalepa külas sündinud ja 67 aastat tagasi Suure Lombi taga paikseks jäänud Johannes on erk kui koerakirp, nagu minu kadunud vanaema tavatses kirjeldada kenasti naksis härrasid.

Sünnidaatum ütleb tõesti, et Karu sai suvel 91-aastaseks, ometi räägivad ta teod ja eluvaated teist keelt: ilmselt pole just palju temavanuseid, kes nagu kevadine kitseke rahvatantsu kepsutaks, juba mitukümmend aastat kirglikult teatrit teeks ja kohaliku eestlaskonna igal üritusel nagu viis kopikat kohal oleks.

Parasjagu käib aga Karu kodus Los Angelese süles North Hillsis verivorstitegu. Kui juba verivorsti tehakse, ei jää mingil juhul valmimata ka vereta tanguvorstid. “Alati teeme osa ka makkideks. See on saarlaste asi!” ütleb Karu.

North Hills, Karu kodukant, on umbes samasugune osa Los Angelesest nagu Nõmme osake Tallinnast. Eesti Maja, kõikide eestlaste kohtumispaik, jääb Karu kodust umbes 30 kilomeetri kaugusele. Sõltuvalt ummikutest kulub autoga sinna tunnike, vahel rohkem…

