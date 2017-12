Idee nõudepõhisest ühistranspordist on iseenesest kena. Mis oleks paremat sellest, kui bussid sõidaksid mitte graafiku järgi, vaid vastavalt reisija vajadustele. Et kui Omniva autojuht Kuressaarest koormaga tulema hakkab, võtab ta Laimjalas tee ääres seisva inimese peale ja toimetab tolle soovi kohaselt Orissaarde. Sealt korjab aga järgmise(d) reisija(d) peale, et need Valjalga või Kuressaarde viia.



Hoopis teine asi on aga see, kuidas selline süsteem tegelikkuses toimima hakkaks. Praegu on suur osa ühistranspordi kasutajaist eakad inimesed. Mismoodi need, kel nutitelefoni pole, transpordivahendi tellimisega hakkama saaksid?

Kuidas klient reisi eest tasub? Kas Omniva ja Coopi autodesse pannakse piletimüügi­aparaadid? Kes vastutab reisija elu ja tervise eest? Mis saab siis, kui transpordivahendiga õnnetus juhtub?

Kõik muudatused ja ümberkorraldused peavad olema põhjendatud ja üksipulgi läbi mõeldud. Kahetsusest “tahtsime parimat, aga välja kukkus nagu alati” ei ole tavaliselt mingit abi.