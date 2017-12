MTÜ Saaremaa Loomemaja loobus Kuressaare turuhoone rentimisest ja koondab uue aasta algusest kogu tegevuse Edukontorisse.



Saaremaa Loomemaja liige ja endine juhataja Maris Rebel, kelle allkirja kannab vallavanem Madis Kallasele saadetud avaldus rendilepingu lõpetamiseks, tõdes, et projektijuhid pole paraku suutnud turuhoonet piisavalt pildile tuua.

Kuna MTÜ-l puudub raha, et uuest aastast n-ö turuhoone perenaist ülal pidada ja selleks pole ka vallapoolset toetust ette näha, siis leidis MTÜ uus juhatus, et mõistlik on turuhoonest loobuda ja jätkata tegevust Edukontori baasil.