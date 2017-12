Endine vallavanem Aare Martinson loobus kandideerimisest Valjala teenuskeskuse juhatajaks.

Saaremaa vallavalitsuse konkursikomisjon valis Valjala teenuskeskuse juhataja kandidaadiks Aare Martinsoni, kuid osavallakogult juhikandidaat esimesel kogunemisel kooskõlastust ei saanud. 14. detsembril toimunud osavallakogu koosolekul jäädi erapooletuks ja midagi ei otsustatud.

Hääletamine pidi toimuma pärast jõulupühi ja eile koguneski Valjalas osavallakogu, et Martinsoni kandidatuur ametlikult hääletusele panna.

Valjala osavallakogu esimees Kaido Kaasik ütles, et Aare Martinson on aga teenuskeskuse juhataja kohale kandideerimast loobunud. “Koosolekule tulid kõik kohale, aga siis selgus, et Martinson oli saatnud kirja oma loobumise kohta,” sõnas Kaasik.

Aare Martinson ütles, et otsustas pärast põhjalikku kaalumist teha valiku volikogu töö kasuks. “Olles töötanud pea kuus aastat vallavanemana ja teinud igapäevaselt selles töös oma parima, annan nüüd kandideerimisest loobudes võimaluse kellelegi teisele teenuskeskuse tööd juhtida,” lausus Martinson.

Abivallavanem Jüri Linde sõnul võetakse täna vastu otsus selle kohta, kuidas edasi talitada, ent arvatavasti kuulutatakse teenuskeskuse juhi kohale välja uus konkurss.