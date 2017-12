Merike Pitk asub tööle vallavalitsuses

Saaremaa vallavalitsuse meediaspetsialistiks valiti 11 kandidaadi hulgast Merike Pitk (pildil), kes töötab praegu Maalehe vanemtoimetajana.



Maalehes on tema peamised tööülesanded olnud kajastatavate teemade planeerimine, suhtlemine autoritega ning artiklite toimetamine ja kirjutamine. Aastatel 2011–2015 töötas Pitk Saarte Hääle peatoimetajana, 1998–2008 Maalehe vanemtoimetajana ja samuti Maalehe Lääne-Eesti korrespondendina. Ta on lõpetanud Tartu ülikooli ajakirjanduse erialal ning on Eesti ajakirjanike liidu ja pressinõukogu liige.

Konkursikomisjoni esimehe, abivallavanem Marili Niitsi sõnul on Merike Pitkal väga suur kogemuste pagas ning head teadmised Saaremaa omavalitsuste ühinemise ja Saaremaa valla kohta.

“Kindlasti tulevad tema kogemused kasuks tulevast nädalast ilmuma hakkava vallalehe Saaremaa Teataja toimetamisel ja juba konkursi vestlusel oli tal sellest lehest ettekujutus olemas. Samuti on tegemist väga hea suhtlejaga,” selgitas Niits. Vestlusele oli kutsutud kuus kandidaati ja konkursikomisjoni otsus oli üksmeelne.

Meediaspetsialisti peamised tööülesanded on suhtlemine meediakanalitega, pressiteadete koostamine, meediapäringutele vastamine, osalemine vallalehe toimetamises ning meediaplaanide koostamises ja elluviimises.