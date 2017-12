Eesti ajalehtede liidu tellitud üle-eestilise lugejauuringu põhjal on Saarte Hääl säilitanud oma positsiooni Saare maakonna suurima lugejaskonnaga väljaandena.



Võrreldes 2017 esimese poolaasta andmetega on Saarte Hääle lugejanumbrid seejuures veelgi kasvanud. Kui aasta esimesel poolel oli ajalehel lugejaid kokku 33 000, siis teisel poolaastal on lugejate arv kasvanud 37 000-ni.

Meie Maa ehk teise maakonnalehe lugejate arv on samal ajal teinud vähikäiku. Praeguseks on nende lugejaskond kahanenud 25 000-ni.

Niinimetatud regulaarlugejaid ehk neid, kes on viimasest kuuest lehenumbrist lugenud kolm kuni kuus, on Saarte Häälel viimastel andmetel 20 000, ajalehel Meie Maa 7000. Võrreldes aasta esimese poolega on asi liikunud positiivses suunas jällegi Saarte Hääle jaoks, kel kevadel oli regulaarlugejaid praegusest 6000 vähem. Meie Maal oli aasta algul regulaarseid lehelugejaid aga praegusest 4000 võrra rohkem.

Mis puutub nn juhulugejatesse, kes on viimasest kuuest lehenumbrist lugenud kuni kaks, siis nendegi osas on olukord päikselisem Saarte Häälele. Aasta esimeses pooles oli meil juhulugejaid 9000, nüüd koguni 17 000. Jällegi võrdluseks – teisel maakonnalehel oli juhuslikke lugejaid 10 000, kellest nüüdseks on järele jäänud 7000.

Saarte Hääle kodulehekülge www.saartehaal.ee külastab keskmiselt 95 000 lugejat kuus, tegemist on unikaalsete kasutajatega. Ajaleht on esindatud ka sotsiaalvõrgustikus Facebook, kus meie sõprade arv ligineb 14 000-le.

Saarte Hääl kuulub Saaremaal populaarseimat raadioprogrammi Kadi edastavale Raadio Kadi OÜ-le. Saare maakonna suurimas meediaettevõttes töötab 31 inimest.