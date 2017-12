Saaremaal on plaanis katsetada võimalust sõidutada reisijaid liinibusside asemel näiteks posti- või kaubaveoks mõeldud sõidukitega või hoopis taksodega.





“See plaan suretab elu maal lõplikult välja. Sinna on ju jäänud peamiselt ainult vanad inimesed ja nemad küll mingeid äppe ei kasuta,” leiab taksojuht Jüri Kask.

Riigikogu, maanteeameti ja majandusministeeriumi esindajate töörühm aga arvab, et bussid peaksid sõitma mitte graafiku, vaid reisija vajaduste järgi ja seepärast paneb nõudepõhine ühistransport inimesed oma seniseid harjumusi muutma.

Eesmärk on raha kokku hoida ja busside tühjalt sõidetud kilomeetreid vähendada. Nii võib bussi asemel paar reisijat ära viia ka näiteks sinna kanti posti vedav Omniva auto, takso või mõni muu transpordivahend.

“Üksikult lehtede viimine postkasti on Omniva jaoks kallis tegevus ning täna mittekasumlik ja seotud suurte kuludega,” rääkis majandusministeeriumi nõunik Pirko Konsa. “Samamoodi mõtleb Coop selles suunas, kuidas oma teenuseid maapiirkondades või hajaasustusega piirkondades paremini pakkuda.”

Riigikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liige Tanel Talve ütles, et üha rohkem ja rohkem tundub, et Saaremaa võiks olla see koht, kus selline pilootprojekt kõigepealt ära teha.

“Sest see on üks omavalitsus, see on saar, üks tükk, ei ole vaja erinevaid piire ületada. Ka valmisolek, nii palju kui me oleme läbirääkimisi pidanud, on seal täiesti olemas,” rääkis ta.

Bussifirma GoBus juhatuse esimees Enn Randmaa sõnas, et üks päev on riigijuhtidel üks ja teine päev teine jutt. Randmaa sõnul on ta plaanist kuulnud meediast ja mõned korrad on nõupidamistel räägitud, kuid kõik on lahtine ja segane.

“See on hetkel supivahu pealt ennustamine ja ma ei oskagi midagi öelda,” lausus ta. “Keegi ei ole veel öelnud, et vot nüüd on nii ja hakkame nii tegema.”

Saaremaa abivallavanem majanduse ja halduse alal Jüri Linde ütles, et pole teemaga veel täpselt kursis.

“Tean, et jaanuari keskel on meil transpordialane ümarlaud, siis peaks asjad transpordi ümberkorralduste osas veidi konkreetsemaks saama,” märkis ta.

Saare maavalitsus on esitanud maanteeametile 2018. aastal Saare maakonna ühistranspordi korraldamise rahastamiseks taotluse summas 1 763 008 eurot. Vastavalt vedajapoolsetele liinikilomeetritele moodustab I poolaasta rahastus sellest 741 284 eurot ja II poolaasta rahastus 956 612 eurot.

Samas on Saaremaa vallavolikogu jätnud endale õiguse loobuda ühistranspordi korraldamisest, kui riik ei eralda selle korraldamiseks eelarve taotluses küsitud summasid.