JUHTKIRI: Rõõm ilusast spordiaastast

Spordisõpradest saarlastel on uhkustundeks põhjust rohkem kui küll – aastale tagasi vaadates on küllaga seda, mis meele rõõmsaks teeb.

See, et Kärla poiss Ott Tänak kolmapäeval Eesti aasta meessportlaseks kuulutati, tundub vähemalt saarlastele enesestmõistetav – jõudis ju Tänak MM-sarjas esikolmikusse koguni seitsmel korral, neist kahel etapil võiduni. MM-sarja üldarvestuses kolmas koht – pole sugugi paha!

Rõõmustamiseks on põhjust ka selle üle, et aasta võistkonna tiitli pälvis just Eesti epeenaiskond. Kuulub ju sinnagi saarlane – Kristina Kuusk.

Alles augustis esitletud Saaremaa Võrkpalliklubil on seni aga läinud nii hästi kui võimalik – tugevatest tegijatest moodustatud meeskond on kindlalt noppinud ühe võidu teise järel. Täna püüab seni edu laineharjal püsinud klubi karikavõitu. Omade võidu nimel – pöidlad pihku!