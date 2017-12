Kabaree-etendusele anti hoogu 1365 euroga

Saaremaa ühisgümnaasiumi detsembris publiku ette jõudnud kõige uuem kabaree-etendus sai Hooandja projektiga suurema summa, kui eesmärgiks oli püstitatud.

Viktoria Latkin 101. lennust sõnas, et eesmärgiks seatud 1000 euro kokkusaamises olid nad suhteliselt kindlad. “Enamasti kasutame raha arvete maksmiseks. Kabaree eesmärk on omast taskust mitte maksta, vaid saada hakkama armsate toetajate ja sponsorite abiga,” ütles Latkin.

Kogunenud 1365 euro üle tema sõnul nuriseda ei saa, sest eesmärgi täitmise protsent oli peaaegu 150. Tuhat eurot tuli täis üsna kiiresti, kui tähtajani oli aega veel üle kuu, seetõttu ei pidanud korraldajad summa kokkusaamise pärast enam muretsema. Hooandjaid oli veel viimaselgi päeval ja kokkuvõttes oli kabareel 46 toetajat.

Tänaseks on ühele poole saadud ka esietendusega, mis toimus kinnisel üritusel vahetult enne jõuluvaheaega. Esietendusega kaasnenud emotsioonid olid Viktoria sõnul ülevad ja tundus, et see sai isegi liialt kiiresti läbi. Suurt tagasisidet veel saadud ei ole, kuna etendus toimus viimasel koolipäeval enne vaheaega, kuid senised soovid ja kommentaarid on olnud head.

“Esietendusele kohaselt olid mõned tehnilised apsakad, aga nii meeltesegaduses õnneks keegi ei olnud, et oleks valel ajal lavale jooksul. Kabaree lubatud innovaatilisus jõudis samuti publikuni,” kinnitas Viktoria.

Järgmisena saavad oma uudishimu rahuldada Saaremaa ühisgümnaasiumi koolipere ja korraldajalennu vanemad. Esimene etendus linnarahvale tuleb 19. jaanuaril.