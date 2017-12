Kolmapäeval selgusid Tallinnas Nordea kontserdisaalis Spordiaasta Tähed 2017 auhinnagalal tänavuse aasta parimad. Aasta meessportlasena kuulutati välja Ott Tänak.





“Autosport on samasugune sport nagu iga teinegi, kus taustajõul on suur osa, oled sa siis bändimängija või laulad soolot,” ütles Ott Tänak kuldset Kristjanit vastu võttes.

“Jäänud on veel üks karikas oma auhinnakappi saada – see on see kõige magusam, aga ka kõige keerulisem. Oleme nüüd Martiniga (Järveoja – toim) uues meeskonnas ning hakkame seda jahtima. Paar aastat tagasi ütles üks Eesti kriitik, et tegeleme barbaarse spordialaga. Selle Kristjani saamine teeb selle tunde eriti magusaks. Olen tänulik Martinile. Pikk tee on minna ja loodame ükspäev tiitli ka koju tuua.”

Ott Tänak oli tänavu MM-sarja üldarvestuses kolmas, võitis etapid Itaalias ja Saksamaal. Lisaks valisid rallifännid Tänaku WRC-sarja aasta piloodiks ja M-Sporti meeskonna liikmena krooniti ta maailmameistriks. Hooaja kokkuvõttes teenis Tänaku juhitud ralliekipaaž punkte 11 MM-etapilt. Esikolmikusse jõudis Tänak seitsmel korral, võiduni neist kahel etapil. Lisaks saavutas Tänak MM-etappidel kaks teist, kolm kolmandat ja kaks neljandat kohta.

Aasta meessportlane selgus rahva, spordiajakirjanike ja spordiorganisatsioonide hääletustulemuste liitmisel. Eesti aasta sportlaste valimisel tegid spordifännid valiku ligi 65 000 korral, spordiorganisatsioone osales aasta parimate valimisel 66 ja spordiajakirjanikke 45.

Tänakule järgnesid vehkleja Nikolai Novosjolov, kergejõustiklane Janek Õiglane, maadleja Heiki Nabi, jalgpallur Ragnar Klavan, võrkpallur Robert Täht ja veemotosportlane Rasmus Haugasmägi.

Aasta võistkonnaks kuulutati epeenaiskond, mille koosseisu kuulus ka Kristina Kuusk. “On suur au siin seista,” ütles naiskonna nimel tänukõne pidanud Kristina Kuusk. “Eesti spordil on olnud erakordselt hea aasta ja meie asemel võiks siin seista ükskõik milline meeskond. Sellel aastal ma ei ütle, et saime Kristjani maailmameistritiitli eest. Ma ütleks, et me saime selle nende kõikide aastate eest, mil me oleme pingutanud ja teinud tõsist tööd.”

Aasta naissportlane on vehkleja Julia Beljajeva, aasta treener võrkpallikoondise juhendaja Gheorghe Cretu ja aasta noorsportlane vigursuusataja Kelly Sildaru.

Mõni tund varem valisid oma tublimaid võrkpallurid ning parima treeneri tiitli pälvis teist aastat järjest Rakvere Võrkpalliklubiga suuri tegusid teinud ja praegu Saaremaa Võrkpalliklubi tüüriv Urmas Tali.

Kolme Balti riigi klubisid ühendavas Credit24 meistriliigas juhtis Tali Rakvere suurüllatusena kullale. Poolfinaalis alistati põhiturniiri võitnud Bigbank Tartu ja finaalis viies geimis tiitlikaitsja Pärnu. Lisaks võttis meeskond tema juhendamisel karikavõistlustel hõbeda. 2017. aasta sügisel võttis Tali vastu väljakutse asuda juhendama Eesti võrkpallimaastiku uut tulijat Saaremaa Võrkpalliklubi.