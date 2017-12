Parim kingitus on koosveedetud aeg

“Käes on aasta lõpp, aeg, mil tehakse kokkuvõtteid. Kui palju on aga neid lapsevanemaid, kes küsivad endalt aasta lõpus: “Kas ma olin sel aastal hea vanem oma lapsele?”,” kirjutab ema ja Kuressaare lasteaiaõpetaja Piret Kaasik.



Arvatavasti ei ole neid vanemaid palju. Suur osa neist ei julgegi nii küsida juba seetõttu, et teavad oma küsimusele vastust: “Mul ei olnud aega.”

Need lapsele antud katteta lubadused kuhugi koos minna või midagi üheskoos teha, need kergelt üle huulte tulnud laused “Tee ruttu, mul on kiire!”, “Palun ära sega, mine mängima!” või “Ole tasa, ma räägin telefoniga!” on paljudele meist tuttavad.

Oi kui raske on tegelikult tunnistada, et kõigi tööde ja tegemiste kõrvalt ei ole meil tegelikult piisavalt aega oma kõige kallimate ja armsamate inimeste, oma laste jaoks. Ka tulevikus ei hakka meil aega olema, sest seda aega tuleb võtta. Kes ei oota aga lõpmatuseni, on lapsed, sest nemad kasvavad kiiresti suureks.

Kui lapsed enam piparkooke küpsetades jahu korterit mööda laiali ei puista, suudavad juba ise ilmale vastavad riided selga valida ning leiavad ise endale tegevust ja sõbrad, siis nad oma vanemaid nii palju kindlasti enam ei vaja kui väikseina.

Aja asemel asjad



Kurb on, et selle asemel, et oma lastega koos aega veeta, kingivad vanemad üha enam oma väikestele lastele asju. Eriti elektroonilisi seadmeid ja jubinaid – nagu need peaksidki lapse elu ja aja täitma. Varem said lapsed asju harva – enamasti sünnipäevaks ja jõuludeks – ning rõõm saadud asjast oli suur.

Tänapäeva väikelapsed kasvavad aga üles mänguasjahunnikute otsas, väärtustades asju üsna vähe. Kasvavad nad ju üles teadmisega, et asju saab kogu aeg juurde osta, kui need peaksidki katki minema või kaduma.

Pigem tahavad lapsed veeta aega koos armsa täiskasvanuga ning asjad ei mängi sellistel puhkudel kuigi määravat rolli.

Väga vähe on selliseid asju, millest saavad lapsele mänguseltsilised pikemaks ajaks. Kui, siis ehk kaisuloomad, mis pakuvad lapsele lohutust siis, kui ollakse oma emast või isast eemal.

Kunagi ei suuda ükski asi asendada suhtlemist inimesega. Seepärast mõelge, armsad vanemad, et laps vajab asjade asemel pigem teid ja eelistab oma südames pigem koosveedetud aega ja üksteisele vestetud lugusid. Laps tahab tunda ja kogeda lähedust, armastust ja austust aga raha eest osta ei saa.

Mida siis teha? Vastus on lihtne: olla oma lastega koos. Tean, et suur osa lasteaialapsi ootab sügisest bussiga väljasõitu loodusesse kui tähtsündmust, sest hiiglama vahva on mererannas kive vette loopida, mändide all käbisid korjata ja metsas sambla peal istudes võileiba süüa. Väga vähestel lastel on selliseid kogemusi rohkem nendest, mis lasteaias saadud, sest oma perega võetakse selliseid väljasõite ette harva või üldse mitte.

Mäletan, kui kord ühel lasteaia lõpetamise peol said lapsed kirjutada heeliumiga täidetud õhupallidele, mida nad kõige enam soovivad. Valdavalt sooviti asju: kes uhket telefoni, kes ATV-d. Üks poiss palus aga pallile kirjutada: “Tahan saada tubliks meheks!” Usun kindlasti, et tema soov kunagi täitub ja temast saab sama tore mees, nagu on ta isagi.

Ameerika kirjanik Khaled Hosseini on öelnud: “Lapsed ei ole värvimisraamatud. Neid ei saa mis tahes värvi värvida.” Minagi usun, et lapse kasvatamine ei ole vanema meeleolude küsimus, et teen siis, kui saan või tahan.

Lapse sees on habras ja puhas hing, laps vajab hoolimist, mõistmist ja armastust kogu aeg, eriti siis, kui ta on väike.

Nii juhtubki, et lapsed, kes veedavad kõik argipäevad lasteaias, teinekord isegi kümme tundi päevas, kiinduvad pigem meisse, õpetajatesse.

Sest meie suhtleme ja tegeleme nendega päevast päeva ning veedame lastega koos rohkem aega kui nende vanemad.

Tere, mu printsess!



Miskipärast on palju emasid, kes ei näita välja oma tundeid ega armastust. Kui vaid paar-kolm ema jagab hommikul musisid ja kallistusi, õhtul aga jooksevad vanemale uksele rõõmsalt vastu vaid vähesed lapsed, teeb see nukraks ja tõsiseks.

Õnneks ei ole tublid emmed-issid siiski kadunud ja toredaid hetki jagub igasse päeva. Üks väiksekasvuline emme hüüab alati uksel oma väikesele tütrele: “Tere, mu printsess! Kuidas sul täna läks?” Ja laps jookseb talle rõõmuga sülle.

Loodetavasti toob uus aasta kõigile väikestele printsessidele, printsidele ja nende vanematele palju õnne ja rõõmu ning koosolemise aega!