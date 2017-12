REIS: Islandi päkapikud pätsasid jupikese minu südamest

Vahel tahaks lihtsalt len­na-ta. Tõmmata kannad maast lahti ja lasta asjadel lihtsalt minna. Hea, kui seda saab teha lahedate kambajõmmidega koos ja mõnuga. Just nii me Islandile lendama hakkasime.

Kõik oli OK, aga tagasi tulles sai selgeks, et miskit oli siiski sinna Islandile maha jäänud. Tükike südant. Lennujaama turvakontroll tuvastas selle imelihtsalt. Kui reisile läksime, piiksus ja kui tagasi tulime, enam ei piiksunud. Turvakontrolli peen aparatuur teab täpselt – muud mul ju polnud kui kullast süda või raudsed närvid või rinnahoidja tugitraadid. Need viimased olid mul nii minnes kui tulles.

Tõele au andes pean tunnistama, et raudsetest närvidest olen ikka vahel puudust tundnud ja neid mul vist pigem pole. Jääb siis üle kullast süda.

Islandil on veider valgus –kuidagi teistmoodi. Ja roheline on ka kuidagi rohelisem. Maastik oleks nagu Kuu pealt kukkunud. Väidetavalt filmitaksegi Islandil enamik filme, kus tegevus toimub mujal kui meie planeedil. Ja aeg kulgeb seal kuidagi teistmoodi ja kiiremini. Suhted on ka kuidagi mõnusamad ja lahedamad.

Eit, kes keetis mehed supiks



Aga nende õlu mulle ei meeldinud. Nad sindrinahad arvavad, et Thule ongi Island. Mina olen loomulikult veendunud, et kui Pytheas 2300 aastat tagasi Ultima Thulele jõudis, siis maabus ta muidugi Saaremaal. On selle õllega, kuidas on, aga panustasin ka ise, et seda Thule õlut neil lettidel vähem oleks. Saarlased on tuntud oma pikaldase meele poolest, neil ikka võtab aega enne, kui aru saavad, et nad elavad Thulel ja võiksid teha Thule õlut. Mis sest enam – isegi hiidlased hakkasid juba õlut tegema.

Islandi saagad jälitavad. See tuli vist sellest, et kohtasin keset Reykjaviki Grylat. See kuri eit, kes kondab tavaliselt kusagil mägedes või keedab kuumaveeallikas suppi, oli nüüd keset Reykjaviki püsti pandud. Räägitakse, et just Gryla olla süüdi selles, et 2010 Islandil vulkaan purskas ja lennukid mitu nädalat sõita ei saanud.

Grylal olla olnud kolm meest, kellest ta kaks esimest supiks keetis, aga kolmandaga sai hulga poegi. Vahel olen ka ise kohanud selliseid mehi, keda kohe tahaks supiks keeta. Aga õnneks on meil ka paremaid, keda kohe kuidagi ei raatsiks potti panna.

Gryla sõgedatest poistest said Islandi jõulupäkapikud ­– jõulusellid. Aga need pole sellised armsakesed, kes eesti lastele sussi sisse komme sokutamas käivad, vaid ehtsad pahalased. Üks kiusab lambaid, teine koeri-kasse, kolmas rikub piima ära, neljas sööb ära viimased toiduriismed, üks prõmmib niisama ustega ja üks tassib lihtsalt majast küünlad minema. Pahad lapsed võtavad nad ka kaasa, väidetavalt supiks.

Kuulasin neid Islandi lugusid ja ei suutnud mõista. Mina emana oma lastele sellist juttu poleks tahtnud rääkida. Aga Islandi elu on karm ja küllap just seetõttu on ka nende kasvatuslikud lood karmipoolsed. Elades loodusjõudude meelevallas, pead olema ettevaatlik, et midagi ei juhtuks. Et uksed oleksid kinni, et toitu oleks tagavaraks, et küünal oleks süütamiseks käeulatuses jne. Kurja tuleb osata ära tunda ja sellele tuleb julgeda vastu hakata. Selline hea laps olemise lugu on küll armas, aga võib tekitada valesid ootusi – olen hea ja tubli ja kõik läheb hästi. Aga vaat ei lähe alati.

Roiskunud hai ja mädamunad



Islandil on ka karmid toidud. Roiskunud hailiha, mis lõhnas kui atsetoon, ei meeldinud mulle mitte raasugi. Vaatamata sellele, et ma oma gurmaanidest sõbrannadele midagi erutavat kaasa osta tahtsin, seda ma ikkagi ei suutnud osta. Mädandatud munad, mis mulle seal kahjuks ette ei jäänud, oleksid vahest veel kuidagi meeldinud. Vaalaliha osutus väga maitsvaks, aga imearmas punase nokaga väikene linnuke lunn maitses kuidagi kehva kala moodi. Loomulikult oli seal ka tavalisemaid toite, aga üsna ebatavaliste hindadega. Supi eest tuli maksta 8–10 eurot, prae hindu parem ei meenuta.

Oh issand, see Island – virmaliste maa. Ühel imeilusal õhtul oligi taevas valgusemäng. Lummavalt ilus – ära nägime. Parem oleks olnud, kui me hommikul poleks teada saanud, et üks kuulus restoran oma laternatega seda ilu turistide meeleheaks esile kutsub.

Vahel ongi vaja kodust ära minna. Tagasi tulla on ka omamoodi tore. Mitte midagi ei ole juhtunud, kõik on vanaviisi, maapind jalge all ei podise, maavärinat ega vulkaanipurset pole vaja karta. Lennuk käib ka viimasel ajal regulaarselt ja uued praamid panevad uue hooga ikka suuremaid ja suuremaid üleveo numbreid. Saaremaa on ju turismisaar. Huvitav, mida me siis näitame?

Piret Pihel