Saaremaa Võrkpalliklubi mängib esimesele tiitlile

Eesti meeste võrkpallis on võimalik tulla karikavõitjaks, võtta kuldmedal Balti liigas ja Eesti meistrivõistlustel. Kõik need kolm eesmärki on Saaremaa Võrkpalliklubi meestel sihikule võetud ja esimene neist on võimalik saavutada täna Tartus.

Saaremaa Võrkpalliklubi augustis toimunud esitlusel kinnitasid klubi juhtkond ja peatreener Urmas Tali, et eesmärgiks on võita kõik siitkandi tiitlid ning selleks on moodustatud ka võimekas meeskond. “Seltskond on kokku kutsutud selline, et sel hooajal kõige kirkamalt välja tulla,” ütles meeskonna peatreener, lisades, et eelkõige on see suur väljakutse temale, klubi juhtidele ja mängijatele.

Saaremaa meeskond on sammunud karikafinaali poole kindlate võitudega, alistades kahel korral nii Maaülikooli spordiklubi kui ka Selver Tallinna 3 : 0 ning poolfinaalis oldi Rakvere VK-st parem 3 : 0 ja 3 : 1. Tartu ülikooli spordihoones on saarlaste vastane BIGBANK Tartu, keda kodus meistriliiga kohtumises 3 : 2 võideti.

Peatreener Tali kinnitas, et meeskond on nii valmis, kui ta praegusel hetkel olla saab. “Mehed pole paremad ega kehvemad, aga oluline on see parim neist väljakul välja saada,” märkis Eesti 2017. aasta parimaks võrkpallitreeneriks valitud Tali. “Otsustavaks kujunevad paljud pisiasjad, millest lõpuks saab kokku suure pildi. Määravad meeste individuaalsed sooritused, õiged ja valed otsused ning see, kes kui palju riske võtab ja need positiivselt realiseerib.”

Urmas Tali ei usu, et tartlastel oleks suur koduväljaku eelis. “Eks nemad tunnetavad võib-olla mõnda laetala paremini, aga ega meie jaoks ole seal ka midagi uut. Teeme kerge trenni ja oleme mänguks valmis,” õhkus Saaremaa võistkonna lootsi sõnadest enesekindlust.

Samas pole vastase mäng Tali sõnul selline, nagu oli liigahooaja kohtumises, sest vahepeal on Tartu meeskonda lisandunud uus mees, austraallasest nurgaründaja Samuel Joseph Walker. “Meeskonna käekiri on tema liitumisega muutunud, ta toob välja meeskonna paremad omadused. Iseasi, kuidas mänguaega jagama hakatakse. Kindlasti pole see selline Tartu, keda me 3 : 2 võidumängus nägime,” lisas Urmas Tali.

Tartlaste peatreener Oliver Lüütsepp ütles, et finaali ei lähe keegi kaotama, kõik tahavad võita ja nii ka tema mehed. “Kumbki ei eelda, et see mäng kujuneb lihtsaks jalutuskäiguks,” märkis ta. “Võitja selgitamisel saab määravaks meeste meelekindlus ja keeruliste situatsioonide oskuslik lahendamine, ehk peale jääb see, kellel on rohkem külma närvi. Meie tunneme end kodusaalis mugavalt, publikut tuleb palju ja saab olema meeliülendav atmosfäär.”

Klubi juhatuse liige Toivo Alt ütles meeskonna esitlusel, et eesmärk on jõuda kõigil turniiridel medalitele ja karikatele. “Kui me esimeseks ei tule, siis pole see veel maailma lõpp, aga medalile võiksime pürgida,” lausus ta.

Samas selgitavad naiste võrkpallikarika võitja Kadi Mägi naiskond Tartu Ülikool /Eeden ja Kaisa Õunpuu võistkond Tallinna Ülikool.