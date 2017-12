Teenuskeskuse juht loodab head koostööd

Eile osavallakoguga kohalikke küsimusi arutanud Kihelkonna teenuskeskuse vastvalitud juht Eveli Ait (fotol) usub, et koostöö kogukonna esindajate ja vallaametite vahel kujuneb heaks.



Väga sõbralik ja ühtehoidev, iseloomustas ta osavallakogu tööd. Enamikku selle liikmeid tunneb ta juba varasemast ajast ja on nendega ka koostööd teinud. “Tundub, et kõik tahavad uuel töökohal väga aidata,” sõnas ta.

Tallinnas sündinud ja üles kasvanud, kuid nüüd perega juba kaks ja pool aastat Kihelkonnal elanud Ait ütles, et kandideeris teenuskeskuse juhiks, kuna tahtis end proovile panna. Ta nägi võimalust anda panus oma kogukonna parema tuleviku nimel ning kindlasti mõjutas otsust ka sellesama kogukonna toetus.

“Minu nägemuses on teenuskeskuse juhataja peamine roll olla olemas oma inimeste jaoks, aidata lahendada piirkonna-siseseid küsimusi ja aidata suunata õigete inimeste juurde suures vallas, tehes seda koostöös osavallakoguga,” rääkis ta.

Varem on Eveli Ait tegelenud erinevate valdkondadega, näiteks ehtekunstiga, ringijuhendamisega, meeskonnatöökoolitustega, projektide kirjutamisega.