Kuressaare haigla vahetab 11 aastat kasutatud kompuutertomograafi välja uue vastu.



Eile allkirjastas SA Kuressaare Haigla kompuutertomograafi Siemens SOMATOM go.Up ostmiseks hankelepingu Sie­mens Osakeyhtiö Eesti filiaaliga.

“See kõrgtehnoloogiline seade on sisuliselt röntgeniaparaat, mis on integreeritud arvutiga ning mille abil on võimalik inimkehast saada kihilisi ja ruumilisi kujutisi,” ütles SA Kuressaare Haigla juhatuse liige Märt Kõlli. Peamised uuringupiirkonnad on luud ja liigesed, pea, vaagen, kõht ning kopsud.

“Uus kompuutertomograaf on uue põlvkonna seade, millega tagatakse uuringul oluliselt madalamad kiirgusdoosid patsiendile,” rääkis Kõlli. “Samuti paraneb tuntavalt uuringu kvaliteet ja lüheneb uuringu tegemise aeg.”

Kompuutertomograafia uuringuid tehakse aastas ligikaudu 15 000. Haigla soetab uue kõrgtehnoloogilise seadme kapitalirendiga, seadme hind on koos käibemaksuga ligi 300 000 eurot ja tarneaeg kolm kuud.