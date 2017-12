JUHTKIRI: Vana ja uus

Vaid loetud tunnid veel ja siis on ta möödanik, aasta 2017. Ning uus ja tundmatu 2018 käes.

Saarlaste jaoks oli peatselt möödanikuks saav aasta pöördepunkt. Uus algab seetõttu varasemast pisut teisiti – suurvalla elanikena. Eks tulevik näita, kuidas Saaremaa vald tööle hakkab. Ehk saame eesootava aasta kuludes ka juba aimu, kas haldusreform sellisel kujul end õigustas.

Nüüd, detsembri viimastel päevadel, on igaühel meist ehk õige hetk argipäeva oravarattas tormamisest korraks aeg maha võtta. Et seljataha jäänule tagasi vaadata ja ees ootavale mõelda. Kas kõik õnnestus nii, nagu ootasin? Kas midagi jäi tegemata või tegin loodetust rohkemgi? Kas ja mida peaksin muutma, et parem oleks nii uus aasta kui ka ma ise?

Muutuvas ajas peab paika vana tõde, et maailm oleks õnnelikum paik, kui me alustaksime iseendast, püüdes olla paremad inimesed. Arvestada rohkem nendega, kes meie kõrval, olla heatahtlikumad, sõbralikumad, hoolivamad.

Head uut ja vana kõigile!