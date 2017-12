Läti pere: aastavahetused Saaremaal on parimad

Juba kolmandat aastat järjest on üks neljaliikmeline perekond Riiast reisinud Saaremaale justnimelt aastavahetuseks.





Pereisa Gintsi sõnul on Saaremaal uue aasta vastuvõtmine nende jaoks privileeg. Saaremaale tullakse just selleks ajaks tavaliselt neljakesi: lisaks Gintsile ta abikaasa Brigita, noorem tütar Karina (12) ja vanem tütar Evelina (17). Viimane neist tänavu paraku perega kaasa tulla ei saanud, kuid kolm ülejäänud liiget on taas platsis.

Gints tegutseb erasektoris IT alal ja Brigita on koduperenaine. Saaremaa avastasid nad enda jaoks kümme aastat tagasi ning sestpeale on nad siia põiganud regulaarselt. Uut aastat tervitavad nad siinmail aga kolmandat aastat järjest ning põhjusi selleks on kolm.

“Muidu meile meeldivad inimesed, aga kui rahvamass ümbritseb meid terve aasta läbi, on see meie jaoks liiga palju,” rääkis pereisa. Seega on esimene põhjus, miks siia tulla, vaikus. “Ei mingit rüselemist ja inimesed on sõbralikud.” Samuti meeldib riialastele see, et Saaremaal ei ole palju venelasi. “Riias on ikka palju rohkem,” naeris Gints.

Teiseks meeldib neile siinne loodus. Et Lätis saari pole, on Saaremaa ja Hiiumaa üleüldse viimasel ajal aina enam lätlaste hulgas populaarsemaks saamas. Eriti paeluvad neid siinsed matkarajad. Nii kõnnib ka Gintsi pere siin iga kord vähemalt 10 km päevas, sedakorda võeti kaasa ka rattad.

Kolmas, ent mitte vähem oluline põhjus on meie spaad ja toit. Gints möönis, et Riias on küll ka mingi spaa, aga siin on neid palju. See, et neid nii mitmeid ühes linnas koos asub, on aga tema pere arvates suisa suurepärane.

Gintsi ja Brigita lastele meeldib eriliselt Saaremaa toitlustuskohtade toiduvalik. “Noorem tütar on söögi osas eriti valiv, aga siin meeldib talle absoluutselt kõik!”

Tavaliselt viibivad nad Saaremaal nädala ja alati on neil siin huvitav olnud. Peatunud on nad erinevates hotellides, kuid viimasel ajal on neile meeldima hakanud Kaluri tänaval asuvad GOSPA residentsid. Seal avanev vaade on lihtsalt ületamatu.

Gintsi sõnul on tuleval aastal nendega koos Saaremaale tulemas ka sõbrad, seega saab järjekordset uut aastat vastu võtta juba suuremas seltskonnas. “Aastavahetus Kuressaares on parim – vägev ilutulestik, sõbralikud inimesed, kõik räägivad väga hästi inglise keelt, internet on igal pool kättesaadav, pole ummikuid ja hinnad on sellised, nagu nendega harjunud oleme,” loetles Gints siinse aastavahetuse plusse. “Milleks siis üldse kuskile mujale minna? Oleme positiivses mõttes kadedad teie peale, head uut aastat, kogu Saaremaa!”