Valitsus toetas hiljuti majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ideed panna Saaremaa ja Hiiumaa lennuliinidele kaks eraldi lennukit – saarlastel on seejuures lootust saada suurem lennuk.



Huvitatud on uuel hankel osalemisest nii praegune vedaja Transaviabaltika kui ka Nordica, kirjutab tehnikaportaal Accelerista.



Hanke peaks maanteeamet välja kuulutama juba 2018. aasta esimesel poolel. Eelmise hanke võitnud Transaviabaltika leping kestab 31. maini 2019. aastal. Lennundus- ja merendusosakonna juhataja Taivo Linnamägi tõdes, et uutel tingimustel peaks Saaremaa ja Hiiumaa liine teenindama hakatama alates 2019. aasta juunist.

Transaviabaltika otsustas jõulude eel katsetada ajutiselt suurema lennukiga. 46-kohaline ATR42-300 lennutas kolmel päeval reisijaid nii Kärdlasse kui ka Kuressaarde. Rene Musta, Transaviabaltika esindaja sõnul näitas katsetus, et võrreldes praegu liinil lendava 19-kohalise Jetstream 32 tüüpi lennukiga suurenevad kulud ATR42-300-ga vähemalt kaks korda.

Reisijate jaoks pikeneb lennuaeg aga vähemalt 10 minuti võrra. Kui praegu kestab lend Tallinnast Kuressaarde 40 minutit ja Kärdlasse 30, oleksid lennuajad suurema lennukiga lennates vastavalt 50 ja 40 minutit.

Toomas Uibo, Nordica turundus- ja kommunikatsioonijuht ütles, et nemad on kodumaise lennuettevõttena huvitatud kõikidest ärisuundadest ja saarte lennuliinide teenindamine on kindlasti nende huviorbiidis. Uibo sõnul on mõistlik korraldada hange kahele liinile korraga.

“Arvame, et meie lennukipargis lendav 70-kohaline ATR72 on väga sobilik selliste distantside teenindamiseks,” märkis Uibo, kelle sõnul oleks riigil lihtsam ja odavam, kui mõlemal liinil lendaks samasugust tüüpi lennuk.

Kui aga hange korraldatakse mõlema liini teenindamiseks korraga, siis on tellijal Uibo hinnangul kindlasti keerulisem leida lennuettevõtet, kellele sobib neid liine opereerida erineva suurusega lennukitega. Lennugraafiku määrab aga Toomas Uibo sõnul saarte liinide puhul ikkagi tellija, sest tegemist on subsideeritud riigisisese transpordikorraldusega.