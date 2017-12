Uue sisekujunduse saanud Kuressaare raekoja saali õnnistab sisse Saaremaa vallavolikogu eestseisus, kes peab seal oma istungi 8. jaanuaril.





Raekoja uue sisekujunduse ja mööblilahenduse autor Kai Laanmets disainibüroost Artmeeter OÜ ütles Saarte Häälele, et kuna tegu on ajaloolise hoonega, siis on üsna palju asju, mida tohib või ei tohi, ära määratud muinsuskaitse eritingimustega.

Mööbli disainimisel lähtus Laanmets, kes on kujundanud ka sama hoone esimesel korrusel asuvad turismiinfokeskuse ruumid, varasemast lahendusest. “Ei tahtnud väga teises suunas minna. Eelmine mööbel on praegusega kujunduselt sarnane. Jätkasin sama joont ja tegin uue vastavalt uutele vajadustele,” selgitas ta.

Mööbel koosneb kahekohalistest laudadest, kuhu on ära peidetud kõik vajalikud juhtmed ja tänapäevased ühendused. Laudu on võimalik erinevalt kombineerida ja mõne muu ürituse puhul vajadusel ka ruumist eemaldada.

Kuna edaspidi hakkab raekojas tööle rohkem inimesi, tuli ruumides tagada piisav õhuvahetus. Saali uus ripplagi varjabki hoonesse rajatud ventilatsiooni, kusjuures Laanmetsa sõnul oli see paras väljakutse.

Kõik tehnosüsteemid pidid lae taha ära mahtuma, samas ei saanud seda väga madalale tuua, kuna vana laemaal peab samuti mõjule pääsema.

Sisekujundustööde käigus korrastati ja muudeti elavamaks ka ruumide valgustust.

“Üritasime asjale läheneda pieteeditundega ja kogu kujundusega mitte väga tripsutada. See ruum – seinad, põrand – on niigi üsna kirju,” nentis Kai Laanmets, kelle sõnul õnnestus töö niimoodi, et midagi hingele kripeldama ei jäänud.