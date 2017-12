Torgus lõpetati mälumänguhooaeg

Aasta eelviimasel päeval ragistasid mälgumänguhuvilised ajusid Torgu vallas Laadla seltsimajas lahtisel mälumängu paaristurniiril Torgu jõulud 2017. Tradistsioonilisel aastalõpuüritusel osales sel aastal 10 võistkonda üle Saaremaa. Paljuks ei peetud ka pealinnast kohale sõita. Korraldaja Tiit Pruuli sõnul on osalejate arv aasta aastalt kasvanud ja seekordne kümme oli Laadla seltsimaja jaoks umbes paras: „Kui huvilisi aina lisandub, tuleb järgmisel aastal kaaluda Iidele kogukonnamaja saali ümber kolimist“.

Kokku tuli enam kui kahe tunni pikkusel teadmistekontrollil vastata 48 küsimusele. Teemadeks ajalugu, loodus, sport, film, muusika jne. Pruuli sõnul kulus tal küsimuste koostamisele omajagu aega, sest vastused tuleb mitmest allikast üle kontrollida. „Hea mäng on selline, millele inimesed oskavad umbes 50% ulatuses vastata ja täna nii ka oli,“ oli staažikas mälumängur endaga rahul.

Esikoha saavutas võistkond AJ kooseisus Anders Vrager-Jaanus Tahk. Kuigi sellises koosseisus võisteldi esmakordselt, oli seekordne Torgu jõulud karikavõit Vragerile juba neljas. Teine koht läks vaid ühe kaotuspunktiga võistkonnale TRUUD (Jaan ja Ivar Truu) ning kolmanda kohaga pidi leppima MERE MALEVKOND-Kristjan Moora, Timmo Saarestik- kaotus võitjale kolm punkti.

Karikad ja medalid pani võitjatele välja tegevuse lõpetav Torgu vald. Pruul lootis siiski, et see jätkub nii ka suures vallas.

Torgu valla mälumänguvõistkonnale, mille kapteniks on Tiit Pruul, oli 2017 aasta edukas. Kokkuvõttes pääseti aprillis Paides toimuvale Maakilva superfinaali. „Eks näis, mis nime all me sinna läheme. Ilmselt tuleb meil Torgu kuningriiki esindada,“ oletas Pruul ettevaatavalt.

Tõnu Veldre