Maaeluministeerium tähistab ministeeriumi asutamise 100. aastapäeva järgmisel aastal ajalooraamatu väljaandmisega. Soovime kaante vahele koguda 100 kõnekat pilti läbi aegade, mis iseloomustavad kõige paremini viimase sajandi põlluharimist, karjakasvatust, kalandust ja kõike muud ministeeriumi valitsemisala valdkondadega seonduvat.



Pöördume palvega kõigi poole, kel on tallel pilte, mis oleksid väärt ajalooraamatus kasutamist. Saatke pilt maaeluministeeriumisse (Lai tn 39/41, 15056 Tallinn või press@agri.ee)

10. jaanuariks 2018. a. Pildi juurde palume lisada informatsiooni pildil kujutatu kohta: millal ja kus foto on tehtud, kes on pildil, millist tegevust on kajastatud jne. Elektrooniline pilt peab olema võimalikult kõrge kvaliteediga – soovituslikult vähemalt 300 dpi, lühem külg vähemalt 2000 pikslit.

Raamatus avaldatud fotode omanikud ja autorid saavad tasuks raamatu ühe eksemplari. Kõik fotod tagastatakse omanikele. Lisateave: press@agri.ee ja telefonil 62 56 254.