AASTA SOTSIAALVALLAS: Sõmera Kodu, heategevus, tohtrid ja puugid

Saare maakonnas oli sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas lõppeva aasta olulisemaid märksõnu Sõmera erihooldekodu sulgemisotsus. Saarte Hääles jagus selleteemalisi uudiseid ja arvamusavaldusi lausa igasse kuusse. Ka pole ükski teema pälvinud nii palju vastukaja kui Sõmera Kodu sulgemine. Toome siinkohal ära lühiülevaate, millistel sotsiaal- ja tervishoiuteemadel aasta jooksul kirjutasime.



• JAANUAR •



*KURESSAARES elava Downi sündroomi ja südamerikkega Triinu kodu vannitoa remondiks annetati 1690 eurot.

*DOKTOR Andres Sarjas alustas Kuressaare haiglas tasulisi uroloogi vastuvõtte patsientidele, kes peavad ootejärjekorda liiga pikaks või kel pole ravikindlustust.

*VALITSUS kinnitas investeeringute kava, millega andis rohelise tule Sõmera hooldekodu reorganiseerimiseks ja Kuressaarde erihoolekande teenuskohtade loomiseks.

*JAANUARIS diagnoositi maakonnas üks HI-viiruse kandja, 30-aastane mees.

*ÕIGUSKANTSLER Ülle Madise hinnangul nappis Kihelkonna ja Kogula hooldekodus privaatsust. Samas tunnustas õiguskantsler Kihelkonna hooldekodu töötajate hoolivat suhtumist klientidesse.

*PENSIONILE läinud doktor Terje Peedu asemel avaldas soovi Orissaare ja kogu Ida-Saaremaa inimeste hambaid ravida Viimsis tegutsev Praks ja Küüts Hambaravi OÜ.

• VEEBRUAR •



*SAAREMAA meedikute ja haigla esindajad lootsid ministeeriumilt kollektiivleppeks pakkumist. “Streiki ei taha keegi,” ütles Saaremaa arstide seltsi juhatuse liige Toomas Tuuling.

*LÄÄNE-SAARE vallavanem Tiina Luks esitas seoses Sõmera Kodu sulgemiskavaga hulga küsimusi sotsiaalkaitseminister Kaia Ivale. Muu hulgas soovis Luks teada, miks ei ole sotsiaalministeerium seni võtnud kuulda Saare maakonna teenusesaajate, eestkostjate ja kohalike omavalitsuste juba väljaöeldud ootuste ja soovidega Sõmera Kodu säilitada. Luksi sõnul on vallavalitsuse eesmärk see, et perekodu(d) asuks Sõmeral.

Kuressaares 3. veebruaril ministriga kohtunud omavalitsusjuhid said aga taas kord kinnitust, et Sõmera hooldekodu oma praegusel kujul suletakse igal juhul, vaatamata saarlaste vastuseisule.

Saarlaste mure Sõmera Kodu pärast jõudis ka riigikogusse. Reformierakondlastest saadikud pärisid minister Kaia Ivalt aru, miks on tarvis Sõmera hooldekodu sulgeda. Esmaspäevasel istungil võttis Reformierakonna fraktsiooni 11 liikme nimel sõna saarlasest saadik Kalle Laanet.

*EESTI Parkinsoni liit korraldas Saaremaal teabepäeva, et taasasutada Saaremaa Parkinsoni haigete selts.

*PÄRAST mitut luhtunud konkurssi kandideeris Orissaare lastekaitse spetsialisti ametikohale koguni viis inimest. Ametikoha sai Merilin Nöör.

*HEATEGEVUSÜHENDUS Meelespea tõdes, et prügivedu läheb neile liiga kulukaks, kuna suurem osa annetatud rõivastest on müügiks kõlbmatud.

*SÜGISEL Tervise Arengu Instituudi (TAI) ennetusprogrammis suitsuprii klassi tiitli nimel alustanud 53 klassist jätkas võistlemist 51. Kaks klassi katkestas võistluse.

*NEERUHAIGUSTE diagnoosimise ja ravi valdkonnas tegutsev Fresenius Medical Care Estonia OÜ ja Põhja-Eesti regionaalhaigla korraldasid koostöös Kuressaare haiglaga Saaremaa pere- ja eriarstidele neeruhaiguste-teemalise infopäeva. Tallinna tohtrite hinnangul on Saaremaa arstide teadlikkus neeruhaiguste osas üsna kõrge ja Kuressaare haiglas neeruasendusraviks head tingimused.

*SAARE maavanema antavate kõrgemate teenetemärkide kavaleride hulka kuulus koguni kolm Kuressaare haigla kirurgi: Ivar Vipp, Andres Sarjas ja Toomas Tartes. Tartes pälvis ka presidendi tunnustuse: Punase Risti III klassi teenetemärgi.

*KURESSAARE haigla otsis projekteerijat euroraha toel endisesse polikliinikuhoonesse rajatavale tervisekeskusele.

*COOP hakkas toidupanga partneriks. Coop Saaremaa kolm Kuressaare kauplust annetavad “parim enne” tähtaja ületanud söögikraami kohalikule toidupangale.

*ANNETAJATE abiga sai Kuressaares elav 17-aastane raske puudega tüdruk Triinu tema erivajadustele kohandatud duširuumi.

*VÄHENDAMAKS tööealiste omastehooldajate hoolduskoormust ja võimaldamaks neil tööle asuda või tööl käimist jätkata, palkas Kuressaare linnavalitsus konkursiga kuus koduhooldajat.

*PÕHJA-EESTI regionaalhaigla verekeskus tunnustas parima doonorlust toetava omavalitsusena Kuressaare linna.

