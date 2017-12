Mis jääb 2017. aastast kõige eredamalt meelde?

Saaremaal on mõnus



Aasta on hästi läinud. Kena ja töine aasta. Lapsed on kõik tublid ja toredad, käivad kodus külas. Uus pood on kenasti käiku läinud ja see oli esimene aasta, kus startisime. Kohalikud on rahul. Jõulude paiku on jälle lapsi ja lapselapsi külla oodata. Töökoht on lähedal, nii palju positiivsust saab külarahvalt ja klientidelt tagasi, siis ei saagi midagi pahasti olla! Aktsiisid küll natuke inimestele olid võõrad, aga inimene harjub. Muud varianti pole. Aga pole muret, puidutööstuspark on lähedal ja kliente on. Saaremaal on mõnus.

Oli mitmeid pisikesi arenguid



Midagi üle mõistuse head ega halba pole olnud. Kõik on normaalsuse tasandil ja laias laastus rahulik ning stabiilne. See on muidugi väga hea, et pood sai uuenduse, sealt saab nüüd kenasti kätte kõik, mis vaja. Valikut on.

Külaelu läheb ka kenasti. See aasta saime vallalt natuke killustikku ja koduväravani uue katte! Kõrvalküla sai musta katte. Pisikesed, aga mõnusad arengud on toimunud. Piirkond areneb ja firmad laienevad. Ei tea isegi ühtki muud küla või kanti, kus oleks nii karm tööstusrajoon, nii et ta on küll väike, aga töökohti on äärmiselt palju. Väike, aga efektiivne!

Sain kuuekordseks vanaisaks



Pensioniasi on segaseks aetud. Nüüd olen selgust saanud ning selgub, et pole mõtet tööl käia. Poeg sai koos kaasaga tütre 4. detsembril. Sain kuuekordseks vanaisaks. Külas tegime kena platsi, kus üheskoos koos olla. Uueks aastaks soovin ikka paremat…

Küsisid Kristina Kretova ja Aare Laine,

pildistasid Irina Mägi ja Aare Laine