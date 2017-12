AJA LUGU: Ekspress hotlain! Kati* kuuleb!

Kas teil sooja vett on? Kas te minuga täna õhtul välja tuleksite? Miks teil minu numbrit ei ole? 20 aastat tagasi Kuressaares tegutsenud Ekspress Hotline’i infotelefoni operaatoritel pidi olema raudne kannatus ja suurepärane fantaasia, et ka kõige jaburamatele päringutele viisakalt ja ammendavalt vastata.





Suurem osa olid siiski normaalsed helistajad, kes küsisid aadresse, telefoni- ja loto võidunumbreid, äride lahtiolekuaegu. Aga oli ka arvukalt lollitajaid, kelle jaburdustele pidid operaatorid soliidselt vastama. Selline oli firma poliitika.

1995. aastal infoliinis töötanud Monika Puutsa mäletab, et ükskord helistati ja küsiti: “Kas teil sooja vett on?” “Läksin vetsu, kontrollisin ja teatasin, et soe vesi on täitsa olemas. Selle peale kilgati torus: “Pese siis varbad puhtaks!” ning pandi toru ära.”

Teinekord jälle küsiti, kui kaua elevant tiine on? “Ega me sel ajal siis netis surfata saanud. Aga ma andsin küsijale Tallinna loomaaia telefoninumbri. Küllap ta sai oma küsimusele vastuse,” räägib Monika.

Kes pröökas, kes lasi lembelugusid



Operaatoritel lasus sageli ka usaldustelefoni keeruline roll. Õhtuti ja öösiti, kui inimesed tundsid ennast üksikuna, tahtsid nad juttu rääkida. “Oli näiteks üks meesterahvas, kes alguses helistas ja lasi torust üksnes Terminaatori lugu “Torm”, siis teatas, et tal on elust kõrini ja et ta teeb endale otsa peale. Lohutasin ja ütlesin, et vahest ikka ei maksa. Siis hakkas ta mulle helistama iga kord, kui olin öises vahetuses, ja kirju saatma. Väga ilusad ja südamlikud kirjad olid. Paraku aastaid hiljem kuulsin, et ta oli siit elust ikkagi oma käe läbi lahkunud,” meenutab Monika…

Loe edasi laupäevasest Saarte Häälest.