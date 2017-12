Ettevõtja Kaido Jõeleht: töö on kaasas puhkusel ja voodis

Kinnisvara ja puidutöötlemise alal Eestis ja välismaalgi edukas ettevõtja, Kihelkonna juurtega Kaido Jõeleht on veendunud, et kui äri hästi läheb, siis tuleb inimestele ikkagi ka korralikku palka maksta.





Kuidas on võimalik olla edukas ärimees ja samas nii tagasihoidlik? Ärimeest kujutatakse ju ette, et ta on tõeline hunt, kes ei löö millegi ees risti ette, ja kõik, mis äri nimel vaja teha, tehakse. Kuidas on võimalik neid kahte omadust ühitada?

Mulle ei meeldi keksida. Õige­mini see ei ole mu loomuses. Arvan, et see on üleüldine väär­arvamus ärimeestest, sest võib öelda, et Eestis ongi suurem osa ärimehi tagasihoidlikud. Mõni tahab ennast näidata, mõni mitte. See on loomuse küsimus. Väga paljud mu tuttavad ärimehed on ääretult tagasihoidlikud, kes ei ole huvitatud avalikust esinemisest. Samas ei tähenda see, et need, kes on, kuidagi kehvemad oleksid.

Mismoodi saab inimesest ärimees, kas see on kuidagi kaasa antud oskus mõelda mingite projektide peale, mis võiks toimida ja mis mitte?

Ma arvan, et selle taga on rahulolematus, soov midagi muuta, teistmoodi teha. Nii palju, kui ma ennast analüüsinud olen, siis seesama rahulolematus ongi minu jaoks see, miks ma äris olen. Kui sa ei ole rahul, näed kusagil tühimikku või asju, mida saaks paremini teha. Teine asi on see, et tuleb teha seda, mida sa väga hästi tead. See on kõige algus. Väga raske on teha asju, millest sa ei tea…

