HARIDUSAASTA: Võitlus parima riigikooli nimel

Selle üle, kas Kuressaare riigigümnaasiumi loomise otsustamisel ikka kõik osapooled ära kuulati, võib vaidlema jääda vist aegade lõpuni.





2017. aastal tehti otsus, mis mõjutab Saaremaa hariduselu pikka aega. Selleks oli lõpuks poliitiliste tuulte pöördudes kalevi alt väljavõetud riigigümnaasiumi teema.

Avapauk kõlas jaanuaris, kui linnavalitsus teatas, et ministeeriumiga alustatakse riigigümnaasiumi loomise läbirääkimisi. See oli esimene kindlamas kõneviisis tahteväljendus. Seni oli linnavalitsus olnud pigem eitaval seisukohal – koolivõrk ju töötas ja koolid olid korras.

Kuressaare oli viimane kants, mis ei olnud riigikooli-usku vastu võtnud.

Saarte Hääle arhiivist leiab esimesed riigikooli teemalised artiklid aastast 2012. Siis teatas omavalitsuste liit selgelt, et riigigümnaasiumit pole vaja. 2013 käis asja selgitamas haridusministeeriumi koolivõrgu juht Kalle Küttis. Mees kinnitas, et riigikool peab tulema! Mõni aeg hiljem sai ta toonase abilinnapea Tiina Talvi allkirjaga kirja, et Kuressaares ikka ei taha.

Miks ta peaks tulema?



Vahepeal tegutses volikogu esimehe ja Kuressaare gümnaasiumi direktori Toomas Takkise kokku kutsutud komisjon, mis lõpetas oma töö 2015. aastal 11 ettepanekuga linnavalitsusele. Ühe kohaliku poliitiku sõnul oleks nende läbitöötamine ja uurimine võtnud mitu aastat…

