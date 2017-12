Valitud kuulujutte aastast 2017

Ajalehte jõuab igasugu infot ja lugusid. Kõikidest nendest ei sünni artikleid, kuid omajagu nalja saab vahel küll. Saarte Hääl jagab ka oma lugejatega säravamaid kuulujutte aastast 2017.

ELAS KIRSTUS

Üks Saaremaal elav tumedasilmne sõnakas naispoliitik oli koolipõlves Tallinnas veelgi enam äärmustesse kalduv kui nüüd täiskasvanuna. Nõnda oli ta oma koolikaaslaste andmeil värvinud aastaid tagasi ühtäkki silmad ja juuksed sitikmustaks, võõbanud sama värvi ka oma ühikatoa seinad ja lae ning joonistanud igal võimalikul juhul igale poole pentagramme.

Ehkki ta oli tegelikult üsna lahke moega, ei julgenud keegi talle külla minna, sest kõik teadsid, et näitsikul on keset tuba suur surnukirst.

NIMI EI RIKU LEHTE

Saaremaa valla infolehe nimeks pakuti väidetavalt ka Parem Kallas, kuid sotside tüüritavale vallavalitsusele see ei sobinud. Parem olnuks Vasem Kallas, kuid seda paraku ei pakutud. Sestap läks loosi kuldne kesktee ja leht hakkab kandma nime Saaremaa Teataja.

EI RÄÄGI TÕTT

Kunagine politseinik ja kriminaal, hilisem poliitik, olevat pangaröövi eest määratud karistuse kohta kurtnud, et lootis saada tingimisi, sest tegi politseiga koostööd. “Kui mina ei oleks rääkima hakanud, poleks politsei seda kuritegu iialgi lahendanud. Kinnitan, et ei tee enam iialgi midagi kriminaalset. Aga vannun, et ei hakka ka enam tõtt rääkima.”

Loe kuulujutte edasi laupäevasest Saarte Häälest.