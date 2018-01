Uue aasta vastuvõtmine Kuressaare kesklinnas lõppes mitmele inimesele ilutulestiku tekitatud vigastuste ja rikutud riietega.

“See käis kõik nii kiiresti, et ei pannudki tähele, mis juhtus. Meie ees oli veel perekond, kellel oli imik vankris, ja lapsed olid igal pool ümberringi,” rääkis Saarte Häälele aastavahetusel kuuse all viibinud neiu. Veidi pärast keskööd seisis ta koos oma noormehe ja sõpradega Norman Optika poe ees ja rääkis telefoniga.

Ühel hetkel oli tema jalgade juures valgusekera, millest nad kõik eemale hüppasid. Noor naine ütles, et tema mantel sai kahjustada ja pole enam kasutuskõlbulik. Noormehel sai vigastada käsi. Koos käidi haigla valvetoas ning põletuse ravimiseks peab kätt külmageeli ja sideme all hoidma.

Kes kummuli läinud ilutulestikupaketi põlema pistis, ei õnnestunud tuvastada.

Poole ühe ajal sai politsei Lossi tänavalt teise teate, et inimene pani ilutulestiku pehmele pinnale, see läks ümber ja lendas rahva hulka, rikkudes ühe inimese jope. “Rahvas tormas sellest eemale ja tunne oli täpselt selline, et toimunud on terrorirünnak,” kirjeldas juhtunut pealtnäinud kuressaarlane.

Politsei fikseeris olukorra ja selgitas kannatanule, et kuna tegemist ei olnud vara tahtliku rikkumisega, menetlust ei alustata ja osapooled lahendavad selle tsiviilkorras.

“Siiski on paslik meelde tuletada, et pürotehnilisi tooteid tuleb kasutada üksnes vastavalt ohutusnõuetele,” ütles Kuressaare politsei piirkonnavanem Meelis Juhandi.

Kõigest mõni minut pärast südaööd teatati häirekeskusele, et Kuressaare keskväljakul on taevalatern kuuseokstesse lennanud. Kesklinna jõulukuuse otsa oli lennanud Hiina latern, mis okstesse takerdus. Õnneks kustus latern kuuske süütamata.

Taevalaterna otse kuuse all õhku läkitanud poisikesed peaksid läbi lugema tarbijakaitseameti, päästeameti ja lennuameti koostatud tarbija meelespea, milles on öeldud, et laternat ei tohi lennutada tiheasustusega aladel, suurte puude ega elektriliinide läheduses. Laterna lennutamine suure tuleohuga alal on aga sootuks keelatud.

Noaähvardus, rünnak taburetiga ja kaklus Kodulinna lokaalis