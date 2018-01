58-aastane Kuressaare elanik ähvardas tappa kaks töötajat ettevõttes, mis tema hinnangul liialt palju lärmi tegi.

Mees tungis Kuressaares asuva ettevõtte territooriumile juulikuus ja nõudis lärmi lõpetamist, ähvardas kaht ettevõtte töötajat tapmisega.

Lärmi see ei lõpetanud, küll aga sai ähvardaja kaela kriminaalasja. Detsembris lõpetas prokuratuur kriminaalasja, leides, et mehe süü ei olnud suur. Lõpetamisega kaasneb kohustus teha kuue kuu jooksul 100 tundi üldkasulikku tööd. Kui kohustus jääb täitmata, on võimalik kriminaalasi uuendada.