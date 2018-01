JUHTKIRI: Saluut või lahing?

“Mitte midagi pole muutunud, ainult põlvkonnad on vahetunud!” tõdes saarlane, kes üle aastate käis uut aastat vastu võtmas Kuressaare kesklinnas, et oma lastele ilutulestikku näidata. Muide, see hinnang ei olnud kiitev – et küll oli alles kaunis kogemus. Hoopis vastupidi, mees oli pahane, sest lisaks taevas lahvatanud vaatemängule paukusid raketid ka keset rahvamassi. See mees ei olnud kindlasti ainus, kelles kogetu nördimust tekitas.

Paraku leidub süüdimatuid – kahjuks ka täiskasvanute seas –, kes ei anna endale aru või ei hooli, et pürotehnikat valesti kasutades võivad nad teiste inimeste vara, tervise või koguni elu ohtu panna. On ka selliseid isehakanud “pürotehnikuid”, kes süütavad ilutulestikuraketi keset rahvamassi lihtsalt selleks, et “nalja teha” ja “vaadata, mis juhtub”.

Seekord vedas neil, kes aastavahetuse tähistamiselt pelgalt ehmatusega pääsesid – oli neidki, kelle rõivad said rikutud või kelle tee viis vigastuse tõttu haigla valvetuppa. Aasta algus missugune!