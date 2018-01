Kultuuri- ja spordikalender on abimeheks ka 2018. aastal

Omavalitsuste ühinemisest ja maavalitsuse kaotamisest tingitud mõneti keerulisema aasta kiuste valmis ka tänavuseks aastaks Saaremaa kultuuri- ja spordikalender.

Kalendri üks koostajatest, rahvakultuuri keskuse Saare maakonna rahvakultuurispetsialist Krista Lember ütles, et see oli kõigi maakonna kultuuritöötajate ühine otsus kalender 2018. aastaks ikkagi välja anda. “Tore on, et ka spordirahvas meiega liitus,” lisas ta. Nimelt räägiti 2017. aasta kalendri valmimise järel, et see võib jääda viimaseks.

Sisu ja vormi poolest sarnaneb 2018. aasta kalender mullusega. See tähendab, et traditsiooniliselt leiab iga kuu leheküljelt infot kultuuri- ja spordiürituste toimumise kohta. Eraldi on välja toodud näituste info ning kultuuri- ja spordiinimeste juubelid. Kalendri viimased leheküljed on aga kontaktide päralt. Ilmunud Saaremaa kultuuri- ja spordikalender on järjekorras kuueteistkümnes. Selle tiraaž on 2000.

“Ürituste rohkus kalendris näitab tublide kultuuri- ja sporditöötajate suurt tööd,” lausus Krista Lember. Tema hinnangul on väga oluline, et niisugune andmebaas eesootavate ürituste kohta valmiks võimalikult varakult. “See on vajalik nii ürituste korraldajatele kui ka turismi eestvedajatele,” selgitas ta.

Saaremaa kultuuri- ja spordikalender on ka tänavu mõeldud vaid jagamiseks nimetatud valdkondade inimestele. Seega poest seda ei leia. Lember lisas, et aastatega on kalendrist saanud ka tore kingitus mandrirahvale. “Tegemist on üsna omalaadse trükisega ja mandrilt olen kuulnud palju kiidusõnu selle kohta, et saarlased ja muhulased suudavad juba varakult oma kalenderplaani välja töötada ja selle ka trükisena ilmutada,” märkis ta.

Kas taoline kalender ka 2019. aastat saadab, on Lembri sõnul juba Saaremaa valla kultuuri- ja spordiosakonna otsustada.