Kunstiklubi avab juubeliterohke näituse

Saaremaa kunstiklubi tähistab sel reedel 40. sünnipäeva näituse “Juubelid juubelis” avamisega.

Kuressaare kultuurikeskuse suures saalis saab näha tervelt seitsme juubilari teoseid. Nimelt tähistavad ümmargust või viiega lõppevat sünnipäeva 2018. aastal kunstiklubi liikmetest Kersti Kuris (saab 45), Riina Saar (55), Reine Väli (50), Virge Nemvalts (70), Signe Mehik (60), Dmitri Terehhov (45) ja Endla Tuutma (70). “Et vääriliselt tähistada meie (kunstiklubi – toim) kõrget iga ja ühtlasi ka meie juubilaride tähtpäeva, otsustasime need ühendada ja sellest ka näituse nimi “Juubelid juubelis”,” ütles Saarte Häälele Saaremaa kunstiklubi president Reet Truuväärt. Ta lisas, et näitusele tuleb valik juubilaride viimaste aastate töödest. Kirsina tordil esitletakse näituse avamisel kalendrit, mille kunstiklubi välja annab ja mis tuleb lausa kahes variandis. Koostöös Kuressaare Raegaleriiga rahva ette toodav näitus avatakse 5. jaanuaril kell 17.

“Näituse avamise järel alustame kohe juubelipidustustega. See tuleb tõeline kunstirahva pidu,” kinnitas Truuväärt. Ta lisas, et kutsutud ei ole ainult kunstiklubi liikmed, vaid ka paljud sõbrad, kes on aastate jooksul kunstiklubi tegemistele kaasa elanud või neis osalenud. “Tahame ka neid meeles pidada,” märkis Truuväärt. Traditsiooniliselt valitakse välja ka kunstiklubi aasta tegija.

Mäletatavasti ilmus paar aastat pärast eelmist olulist tärminit ehk 2015. aastal Endla Tuutma koostatud ja kujundatud raamat “35 aastat Saaremaa Kunstiklubi”. Kunstiklubi presidendi Reet Truuväärti sõnul hetkel midagi nii suurt 40. sünnipäeva puhul plaanis ei ole. Küll aga tuleks tema sõnul järgmiseks kümnendiks välja anda omaette uurimus Saaremaa kunstiklubi tegemistest ja kohalikust kunstielust. “See väärib täiesti omaette äramärkimist. Ega meil siin (Saaremaal – toim) nii pikaajaliselt ja järjepidevalt polegi eriti palju klubisid tegutsenud,” selgitas ta.

Saaremaa kunstiklubi ajaloost saab pikemalt lugeda laupäevasest Saarte Häälest.