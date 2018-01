Kuressaare jahisadama uus toitlustaja on Mariana Tõnisson

2018. aastast Kuressaare jahisadamat haldav Saaremaa merispordi selts valis kolme pakkuja hulgast sadamahoones toitlustamise korraldajaks Mariana Tõnissoni.

“Valisime tema, sest ta oli kõige normaalsema taustaga ja pakkujatest usaldusväärseim,” ütles Saaremaa merispordi seltsi kommodoor Margus Männik, rõhutades oma ettevõtet loova uue koostööpartneri koostöövalmidust. “Eks me uurisime teiste pakkujate tausta interneti kaudu ning kui ikka isiku ja ettevõtetega seoses tuleb välja võlgasid, siis ei kipu nagu koos edasi minema.”

Margus Männiku sõnul sadama toitlustajale suuri tingimusi ei seata, sest need paneb paika turg.

“Meie oleme huvitatud, et see oleks vähemalt mai algusest septembri lõpuni lahti,” rääkis Männik. “Aga Mariana Tõnissonil on plaan olla avatud ka väljaspool hooaega. Kui palju, kas nädalalõppudel või ka nädala sees ja aasta ringi, on juba tema otsustada. Me ei sunni teda vastuvoolu minema ja peale maksma, et söögikoht oleks kasvõi nui neljaks lahti.”

Linn andis Kuressaare sadama koos akvatooriumiga 2022. aasta lõpuni MTÜ Saaremaa Merispordi Selts kasutusse. Kuressaare jahisadamas on eesmärgiks pakkuda sadama klientidele, klubi liikmetele, külastajatele, turistidele ja linnakodanikele merelises miljöös kvaliteetset toitlustusteenust ja lisaväärtusena positiivseid emotsioone.