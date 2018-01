Kuressaare kohus karistas auto virutanud isa ja poega

Kuressaare kohus määras tingimisi vangistuse isale ja pojale, kes olid võtnud võõra auto ja sellega ringi sõitnud.

Kõigepealt võttis taluhoovist võõra auto poeg Talis (26), kes sõitis sellega mõnda aega ringi. Seejärel usaldas ta rooli oma purjus isale Ivarile (50), kes samuti sõitma läks. Paraku jäi ta Kuressaare–Võhma–Panga maanteel politseipatrullile vahele. Asi juhtus septembris.

“Kokkuleppe sõlmimisel muutsid karistuse karmimaks asjaolud, et mõlemad mehed on ka varem varguse toime pannud, poeg on varem süüdi mõistetud ka asja omavolilises kasutamises ning et süütegu pandi toime grupis,” selgitas prokurör Agnes Ollema-Barndõk.

Kohus mõistis mehed kokkuleppemenetluses süüdi ja määras pojale 10 kuu pikkuse vangistuse, mille asendas 300 tunni üldkasuliku tööga. Töö tuleb ära teha aasta jooksul, mil mees peab alluma ka kriminaalhooldaja kontrollile.

Isa karistati aastase vangistusega tingimisi kaheaastase katseajaga. Katseajal tuleb mehel alluda kriminaalhooldaja kontrollile, tal on keelatud alkoholi tarvitada ja ta peab osalema kriminaalhooldaja määratud sotsiaalprogrammis, mis aitab vabaneda alkoholisõltuvusest. Mõlemal tuleb riigile tasuda kriminaalmenetluse kulud ja sundraha, kokku ligi 780 eurot.