Kohus tunnistas 66-aastase Jaan Õispuu süüdi selles, et 9. oktoobril 2017 pistis ta Kuressaare Maxima kaupluses püksisäärde viina Starõj Knjaz (200 ml) ja möödus kassaliinist, jättes tahtlikult kauba eest tasumata 3,96 eurot.

Viin tagastati kauplusele rikkumata kujul ja Jaan Õispuu sai karistuseks 10 ööpäeva aresti.

Jaan on staažikas varas, kes stabiilselt korra aastas on viinavarguse eest kohtu ees seisnud. Seejuures on Jaan pea eranditult vargused toimetanud Kuressaare Maxima kaupluses, peites pisikese viina kas siis taskusse, vöö vahele või põue.