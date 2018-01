Rakvere teater väisab Kuressaaret kahe lavastusega

Rakvere teater toob Saaremaa publiku ette draama “See kõik on tema”, mis lahkab ema ja poja suhteprobleeme nüüdisaegse sotsiaalmeedia võidukäigu taustal, ning muusikalise lasteloo “Timbu-Limbu”, mille on dramatiseerinud ja lavastanud Saaremaa teatrisõpradele tuntud Urmas Lennuk.

“See kõik on tema” etendub Kuressaare Linnateatris 10. ja 11. jaanuaril. Mullu jaanuaris Rakveres esimest korda lavale toodud tükk on leidnud meedias küllaltki palju vastukaja.

Näiteks on ERR-i kultuuriportaal välja toonud, et kuigi lavaloona on tegemist staatilise näidendiga, on lavastusmeeskond leiutanud lahendusi, kuidas lugu publikuni tuua: “Psühholoogilist pinevust jagus.”

Peaks köitma küll

Rakvere teatri turundusjuht Laila Talunik ütles, et see, kuidas lavaline tegevus üles on ehitatud, peaks köitma ka teatrikaugemaid vaatajaid: “Tehnilised videolahendused on üsna eripärased ja võiks isegi öelda filmilikud.”

Lavastuse sisu võiks aga panna publiku mõtlema Facebooki ja kogu internetisuhtluse üle ning mida kõike võib see endaga kaasa tuua. Talunik lisas, et niisuguseid nüüdisaegsemalt lahendatud, piire kompavaid ja sotsiaalseid probleeme lahkavaid lavastusi püüab Rakvere teater iga hooaja jooksul lavale tuua vähemalt kaks-kolm.

Meespeaosatäitja Imre Õunapuu sõnas, et pärast etendust pole tal kordagi jäänud tunnet, et lugu ei jõudnud inimesteni.

“Tihtipeale on enne etenduse algust saalis tunda kerget skeptilist õhkkonda, aga see on normaalne, sest enamikus käivad meid vaatamas teismelised, kellel ongi kriitilisem suhtumine. Väga huvitav on etenduse kestel tunnetada, kuidas publik etendusse sulab,” lisas ta.

Hiljuti, 9. detsembril Rakveres esietendunud “Timbu-Limbut” mängitakse Kuressaare kultuurikeskuses 11. jaanuaril kahel korral. Dramatiseerija, lavastaja ja laulusõnade autor on Urmas Lennuk, Kuressaare Linnateatri menutüki “Paljasjalgne Debora” autor.

“Timbu-Limbu” põhineb Kalju Kanguri lastelool “Timbu-Limbu õukond ja lumemöldrid”. See pajatab loo Timbu-Limbust ja ta sõpradest, kes asuvad talve päästma lumeveskisse kurjade kavatsustega tunginud nõia käest.

Käivad sageli saarel

Peaosatäitja Grete Jürgenson võttis lastelavastuse kokku järgnevalt: “Miski ei sünni ilmaasjata, igal kohatud kaaslasel on mängida oluline partii suures sümfoonias. Kõike saab ja kõik on võimalik – tuleb vaid tahta. Ja olgu meil kui kiire tahes, ühe laulu jaoks leidub alati aega.”

Rakvere teater on Saaremaal käinud sageli. Turundusjuht Laila Talunik märkis, et kuna siia on kõige pikem maa sõita, on nad oma külaskäigud tavaliselt sättinud hooaja või aasta algusesse. “See on aeg, mil teatriinimesed on välja puhanud ja hea on alustada kuskilt kaugemalt.”

Saarlased Rakvere teatris

Rakvere teatris töötab mitu saarlast. Üks neist on teatrijuht Velvo Väli, kes on lõpetanud Saaremaa ühisgümnaasiumi. Rakveres on ta elanud ja töötanud juba 21 aastat, millest sihtasutuse juhina jookseb tal viies aasta.

Saarlane on ka teatri turundusspetsialist Laila Talunik, kes on samuti SÜG-i vilistlane. Rakvere teatris töötab ta kolmandat aastat.

Näitlejatest on Saare maakonnaga kõige lähemalt seotud Kuressaare gümnaasiumi vilistlane Maarika Mesipuu-Veebel, kelle kodukoht asub Muhus.

“SEE KÕIK ON TEMA”Andrei Ivanov (Valgevene)

Lavastaja Helen Rekkor (teatriühendus Misanzen)

Kunstnik Maarja Pabunen

Videokunstnik Alyona Movko

Tõlkija Tiit Alte

Mängivad Tiina Mälberg ja Imre Õunapuu

“TIMBU-LIMBU” Kalju Kangur