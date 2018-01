Saaremaa on Eesti võrkpallikarika võitja

29. detsembril Tartu ülikooli spordihoones mängitud Eesti meeste võrkpalli karikafinaalis alistas Saaremaa Võrkpalliklubi viiegeimilises kohtumises kodusaalis mänginud Bigbank Tartu 3 : 2 (23 : 25; 25 : 18; 22 : 25; 25 : 15; 15 : 9) ja võitis klubi ajaloo esimese tiitli.

“Tavalisest tööpäevast jäi asi kaugele ja õhus oli hästi palju elektrit,” tõdes Saaremaa meeskonna peatreener Urmas Tali. “Eks me mängisime ka nii, et pool kõrbesime, pool mängisime. Võib-olla neljanda geimi lõpus ei andnud me vastasele mingit võimalust. Sellega sõitsime ka viiendasse sisse ja 15 : 9 otsustavas geimis on piisav ülekaal, et öelda: täna võitsime!”

Mõlemapoolsete tõusude ja langustega kulgenud kohtumises saabus murrang kolmandas geimis. Võõrustajate 16 : 10 eduseisul tõi Saaremaa peatreener Urmas Tali Siim Põlluääre asemel mängu Hindrek Pulga ja Rauno Tammet asendas Helar Jalg. Kui seda geimi enam päästa ei õnnestunud, siis vundament võidule oli igatahes laotud.

Põlluääre hea esitus

Põlluäär oli teinud väga hea esituse, tuues 17 punkti (+12). Pulk oli samuti tasemel ja tema arvele jäi lõpuks samuti 17 punkti (+15). Urmas Tali ütles, et soovis mängurütmi muuta. “Oli teada, milleks nad väljakule lähevad ja mõlemal oli oma roll täita,” selgitas ta.

“Küsimus oli selles, et Hindrek ei pea võib-olla tervet mängu vastu ja Siimu hetkevorm oli väga hea, aga Tartu oli tema vastu korralikult valmistunud. Polnud ühtegi auku, kust Siim oleks pidanud läbi pugema. Igal pool oli blokk ees ja ka sidemängija mäng muutus natuke ühekülgseks. Hindrek tuli ja tagus selle bloki laiali ja see tekitas mujale ka ruumi. Kõik mehed tegid täna (29. dets – toim) oma tööd hästi, kes esimeses kolmes, kes neljandas-viiendas.”

Hindrek Pulk ütles, et pole küll hiljutise hüppeliigese vigastuse tõttu veel väga heas vormis, aga Tartus tuli reedel peaaegu kõik hästi välja. “Töötasime väga meeskondlikult ja tahe oli meeletu, aga meil ongi väga ühtne tiim. Teisel pool võrku ma seda ei näinud. Ise pole veel väga hea, aga kõik asjad tulid peaaegu välja,” rääkis Pulk ja kiitis oma konkurenti Siim Põlluäärt. “Meil on kõva konkurents, aga samas on ka kindlam tunne, kui tean, et isegi kui endal välja ei tule, siis on Siim olemas. Meie pikk pink on suur eelis, mida teistel meeskondadel ei ole.”

Tartlased jahtisid serviga ka Tomaš Halandat, kuid mees sai päris hästi hakkama. Urmas Tali leidis, et tegelikult oleks slovaki roll pidanud rünnakul pisut suurem olema, et Siimu ja kogu punti vedama hakata. “Esimese geimi kaotasimegi rünnaku pärast, aga meie efektiivsus tõusis järjest,” nentis peatreener.

Nüüd on mängus veel Balti liiga ja Eesti meistrivõistluste tiitlid. “Teeme mõned kergemad treeningud ning jaanuari lõpus läheme juba Läti turneele ja rasked mängud on tulemas,” rääkis Urmas Tali.

Tiitleid mängus veelgi

“Vormi me hoidma ei hakka, püüame paremaks minna. Pikk tee on minna ja märtsi lõpp on kaugel ning sinna peab kõigepealt jõudma. Täna saavad poisid päris pika peo, mõnel polegi riiulil midagi olnud ning välismaalastele ütlesin, et arvestage sellega, et see tänane finaal võib teile Eestis jääda viimaseks, ja võtke, mis võtta annab.”

Lisaks Pulgale ja Põlluäärele jõudsid Saaremaal kahekohalise punktiskoorini ka Mihkel Tanila (15 punkti) ja Tomaš Halanda (13 punkti). Meeskonna vastuvõtt oli 56,4%, rünnak 56,8%. Servil tegi Saaremaa 13 viga ja lõi 8 ässa, blokist saadi 13 punkti.