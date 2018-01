Eile alustasid endistes vallamajades tööd Saaremaa valla teenuskeskused.

Saaremaa valla majanduse, halduse ja teenuskeskuste abivallavanem Jüri Linde ütles, et valdav osa teenuskeskuste töökohadest on komplekteeritud ja uksed peaksid lahti olema igal pool.

Linde sõnul puudus tal info, kui mitu inimest eile keskusi külastas, ent eesmärk on igal juhul kõigi muredele abi leida. Kuivõrd iga asja käivitamise juures leidub probleeme, küsisid teenuskeskuse töötajad ka ise esimesel tööpäeval vallamajast nõu ja andsid tagasisidet.

“Eks ikka küsimusi tekib nii ühes kohas kui ka teises kohas, aga kõik asjad saab jooksvalt ära lahendatud,” lausus Linde, kelle sõnul pole näiteks meiliaadressid veel ühes süsteemis, mistõttu kehtivad praegu ka endised aadressid.

Uued konkursid on välja kuulutatud Valjala ja Leisi teenuskeskuse juhi kohale. Mõnes keskuses on puudu infospetsialist.

Laimjala teenuskeskuse juht Vilmar Rei ütles, et meelolu endises vallamajas on nukravõitu. “Eks ta selline üleandmise aeg ja tööülesannete täpsustamine on praegu, pole ju kõik ametikohad veel täidetudki,” rääkis Rei, kelle sõnul on ka kohalik rahvas öelnud, et maja on kuidagi tühjaks jäänud.

Osa Laimjala vallaametnikest suunati tööle Kuressaarde, üks raamatupidaja koondati ja teine läks pensionile. Oma tööst loobunud sotsiaaltöötaja asemele pole praegu uut veel leitud. Laimjala teenuskeskuse infotöötaja käib aga kohal Orissaarest.

Kui näiteks Leisi teenuskeskust ei külastanud eile ükski kohalik elanik, siis Laimjalas oli esimene klient juba hommikupoole platsis. Invaabivahendeid küsimas käinud inimene saab vajalikud asjad Rei kinnitusel juba täna Kuressaarest kätte.

Vilmar Rei sõnul on neil tekkinud plaan kolida vallamaja ülemisel korrusel asuv raamatukogu esimesele korrusele ja loovutada teine korrus rahvamajale, mis muinsuskaitse tingimuste tõttu ei saa oma hoonele juurdeehitist lubada.

Laimjala vallasekretär Merike Liiv pakkis eile asju, sest pakutud infotöötaja koht teda piisavalt ei motiveeri, soovitud töökohale Saaremaa vallavalitsuses teda aga ei valitud. Siiski oli Liiv üsna rõõmsatujuline ja käsitles olukorda võimalusena elus midagi teisiti teha. “Ma olen istunud siin väga kaua – 30 aastat,” rääkis Liiv. “Mul on pensionini jäänud veel 10 aastat ja kui ma praegu ei proovi midagi muuta, siis ei juhtu seda kunagi.”

Merike Liiva sõnul ei pelga ta otsida tööd väljaspool omavalitsussüsteemi, ehkki paljud pelgavad. Selle kinnituseks on asjaolu, et kõik ametis olnud vallavanemad üritasid end jätkuvalt siduda omavalitsustööga. Liiva kannustab aga endise maavanema ja omavalitsusjuhi Kaido Kaasiku näide, kes läks erialasele tööle loomakasvatuses.